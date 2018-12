Piana : capannori



Rontani: "Bilancio, molte le ombre"

giovedì, 13 dicembre 2018, 12:22

Il consigliere comunale di Capannori, Paolo Rontani, interviene con una nota in merito al bilancio del comune e critica l'operato dall'amministrazione Menesini.



"Quando si parla di bilancio pubblico - esordisce -, spesso vengono usati termini tecnici che i cittadini hanno giusta difficoltà a comprendere. Ma siccome la solidità reale di una famiglia si misura proprio sulle sue spese e, visto che l'attuale amministrazione di Capannori sostiene di proporsi "Faccia a Faccia", proprio con spirito patriarcale, osserviamo un po' la situazione".



"Negli ultimi mesi - spiega -, la giunta ha approvato molte delibere finanziate con mutui da contrarre, che rappresentano debiti di lunga durata. A fine ottobre, è stata deliberata la spesa di circa 1 milione di euro, per grossi lavori alla piscina comunale, per far piste ciclabili, sistemare marciapiedi e spazi a verde, intervenendo per la prevenzione incendi pure ad Artè, che dunque non è/era a norma. Quanto sopra, unito ai discutibili e lenti lavori nella Piazza Moro, non si poteva attuare un po’prima, invece che tutto insieme, adesso? Potenza delle elezioni, ormai prossime..."



"E ancora - continua -: sapete che l'indebitamento del bilancio comunale assomma a circa 40 milioni di euro, in costante crescita per i nuovi mutui contratti? Inoltre, in cassa c'è pochissimo liquido, per andare avanti si deve procedere ad anticipi di tesoreria spesso decisi in un'unica stanza, senza nemmeno coinvolgere i responsabili degli altri settori. Con il risultato che i fornitori vengono pagati con ritardi di 5,6 mesi, mentre per legge i termini sono entro 30 giorni dalla fattura, motivatamente prorogabili a 60".



"Un bell'esempio davvero - commenta - per una pubblica amministrazione, tanto virtuosa al punto di far costruire un asilo nido inagibile dopo pochi mesi e da arrivare al fallimento con la propria società di gestione dell'aeroporto. Alla fine, i cittadini si arrabbiano, chi può permetterselo fa causa ed ecco che i costi di consulenze esterne e spese legali sono lievitati, solo i un anno salendo a ben circa 800 mila euro! Poi ci sono i debiti fuori bilancio, cioè le spese impreviste e non coperte finanziariamente in apposito atto. Nonostante i severi moniti della Corte dei Conti (che l'attuale amministrazione sembra non temere) sono considerevolmente cresciuti, dimostrando una certa leggerezza e pochi controlli".



"Ma chi paga tutto questo? - conclude Rontani - I cittadini, ai quali si ribadisce che, invece, va tutto bene, mentre le imprese vanno in crisi perché non riscuotono dal comune o vengono strozzate per pagare il pattume, le nuove generazioni nascono indebitate, mentre i futuri amministratori dovranno comunque tentar di rimediare. Infine da registrare il costo di 498 mila euro per la segreteria del sindaco. Ma già, l'importante è che il comune di Capannori è diventato una città".