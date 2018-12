Piana



Sabato sciopero del personale CTT Nord

mercoledì, 12 dicembre 2018, 14:46

Le organizzazioni sindacali FILT/Cgil-Uil/Trasporti-Faisa/Cisal, hanno proclamato lo sciopero per il giorno sabato 15 dicembre e ne hanno comunicato le modalità di adesione per il personale dipendente della società CTT Nord Srl della provincia di Lucca, società che insieme a COPIT SpA e Trasporti Toscani Srl forma la Società BluBus che svolge il servizio di trasporto pubblico della provincia di Pistoia

Per CTTNord-Lucca lo sciopero è proclamato dalle ore 17:30 fino alle ore 21:30

Nel corso dello sciopero, potranno verificarsi limitazioni, ritardi e soppressioni di corse svolte da CTT-Nord Lucca per BluBus delle linee “P51 Lucca-Altopascio-Montecatini T.” e “R03 Firenze-Montecatini T. via autostrada”.Negli orari al pubblico sono indicate le corse svolte da CTTNord.

Si precisa che tutte le corse Blubus svolte da Copit SpA e Trasporti Toscani Srl (ex Lazzi) saranno regolari.

Per informazioni:

Agenzia Montecatini 0572.911.781

Agenzia Pistoia 0573.363.243

Numero Clienti 848.800.730