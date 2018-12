Piana



Sbl Altopascio, blitz a Viareggio

lunedì, 17 dicembre 2018, 10:04

PALL. FEMMINILE VIAREGGIO 48

SBL ALTOPASCIO 51

Parziali (12-18; 23-24; 35-39; 48-51)



Arbitro: Filippelli di Livorno



SBL: Menicucci, Sutera E. 9, Salvioni 4, Favilla 11, Guidi 9, Belluomini, Lanzarini, Giusti, Braccini 4, Buonaguidi 14. All. De Santi



Era un turno sulla carta sfavorevole per la SBL Altopascio. Le franchigie che inseguivano le rosablu con 4 punti in classifica (SBL a 6) , San Miniato e Baloncesto Firenze, avevano due compiti sulla carta abbordabili, infatti ne sono scaturite due vittorie. Le altopascesi invece avevano un match difficilissimo sul parquet della tensostruttura Zappelli a Viareggio, con le versiliesi terze in classifica, a ridosso della corazzata Pielle e di Grosseto. C'erano tutti i presupposti per essere risucchiate verso il basso dopo questa giornata. Così non é stato. Salvioni e compagne, nel gelo del PalaZappelli, hanno sciorinato un match da leccarsi i baffi, imponendosi al termine di una gara caratterizzata da un grande equilibrio, che necessitava di applicazione massima e nervi saldi. E lo hanno fatto accettando un ritmo altissimo imposto dalle padrone di casa, dall'età media notevolmente inferiore alle rosablu.



Primo fischio e SBL avanti di 6 (12-18) ma, come é arcinoto, solo nel 38% delle gare la squadra che comanda dopo 10 minuti é la stessa che lo farà dopo 40. Le viareggine infatti non ci stanno e mettono anche la freccia nella seconda frazione, ma comunque sia l'intervallo vede le ragazze del Tau avanti di un niente (23-24).



Ripresa e tutto si decide. Viareggio prova con ogni mezzo il sorpasso con conseguente allungo ma le rosablu non mollano un centimetro, sia a livello fisico che, soprattutto, mentale. Si entra negli ultimi 600 secondi di gioco con la di De Santi band sul + 4 (35-39). Il match si fa spigoloso ma ormai le altopascesi vedono il traguardo vicino, con grinta e durezza mentale riescono a compiere un blitz d'autore, su di un campo dove in pochi ci riusciranno.



Mercoledì sera (19/12 ore 21,15) nell'anticipo "before Santa Claus" la SBL riceverà al Palabox il Galli San Giovanni Valdarno per tentare l'aggancio al quinto posto. Vietato mancare.