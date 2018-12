Sciopero alle Cartiere Carrara, i sindacati: "Massiccia adesione"

Altri articoli in Piana

venerdì, 14 dicembre 2018, 18:49

Marcella Maniglia, segretaria della Lega Lucca e Piana, attacca ancora il sindaco Luca Menesini a proposito dello smaltimento dei rifiuti e della mancata raccolta differenziata nonostante i buoni propositi

venerdì, 14 dicembre 2018, 16:56

Tre colpi importanti per il Tau Calcio Altopascio, prima categoria (girone A), che negli ultimi giorni si è assicurato tre nomi di grande rilievo. L'ultimo in ordine di tempo è Andrea Barbaro, per il quale la trattativa si è conclusa proprio oggi

venerdì, 14 dicembre 2018, 16:35

E' stato inaugurato oggi a Capannori, tra via Pieraccini e via Martiri Lunatesi, alla presenza anche dell'assessore regionale al diritto alla salute Stefania Saccardi, il complesso diurno socio riabilitativo CENTROANCHIO (centro diurno L’Arco e centro diurno La Freccia)

venerdì, 14 dicembre 2018, 15:33

Il capogruppo del Pd in consiglio comunale, Guido Angelini risponde alle accuse del consigliere di opposizione Paolo Rontani: "Si fa polemica sul nulla utilizzando qualche dato preso qua e là nel bilancio del comune ma senza alcuna analisi seria”

venerdì, 14 dicembre 2018, 15:02

“Santiago, Italia”, “Capri revolution”, “Ben is back” e “The old man & the gun”. Durante il periodo natalizio saranno questi quattro i film in programma, al cinema Artè di Capannori, tra il 15 dicembre e il 7 gennaio

venerdì, 14 dicembre 2018, 14:22

Procede speditamente il percorso di messa in sicurezza degli edifici scolastici del paese. Dopo l'intervento alla scuola media Enrico Pea, sulla quale sono stati investiti circa 1 milione di euro, tocca adesso all'altro grande polo scolastico di Porcari, la scuola Primaria Orsi-La Pira