Piana



Si ribalta col camion in autostrada e rimane incastrato: grave un 41enne

lunedì, 24 dicembre 2018, 10:01

Stamattina, alle 7, tra il casello di Altopascio e Capannori (in direzione Lucca), un camion, per dinamiche ancora tutte da accertare, si è ribaltato e l’autista, G. M. di 41 anni, è rimasto incastrato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e un'ambulanza di Altopascio con medico. Il ferito è stato trasferito all'ospedale Cisanello di Pisa in codice rosso.