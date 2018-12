Piana



Simona Alfani fa gli auguri ai montecarlesi

venerdì, 21 dicembre 2018, 10:57

“Un grande augurio a tutti i Montecarlesi di serene festività 2018. Spero di cuore che tutti possano trascorrere serenamente con le proprie famiglie questo periodo di festa; in un mondo che corre molto velocemente, ritrovare i valori che da sempre accompagnano il Natale può dare quella carica emotiva che serve ad affrontare nel miglior modo possibile la vita di tutti i giorni”.



Con queste parole Simona Alfani, candidata a sindaco alle prossime amministrative con una Lista Civica, ha salutato i cittadini montecarlesi in un incontro pubblico che si è svolto ieri sera (giovedì 20 dicembre) alla Piccola Enoteca a Montecarlo.



“Con questo “aperi-auguri”- ha proseguito la candidata- voglio cercare di far sentire la mia vicinanza a tutti i montecarlesi, non solo a quanti sono qui stasera, ma anche ai tanti che ho incontrato in questi mesi direttamente a casa loro e a tutti coloro che incontrerò nei prossimi mesi. Ho sempre detto che starò il più possibile tra la gente e con la gente e anche queste iniziative dimostrano che a me piace il mondo “reale”, dove le persone possono guardarsi, parlarsi, ascoltarsi e stringersi le mani. E’ importante condividere idee e progetti per capire le opinioni di tutta la comunità.” “Per questo cercherò di raggiungere più famiglie possibili nei prossimi mesi – ha concluso la candidata- e, nel ringraziare tutti gli intervenuti, auguro un sereno Natale a tutti i cittadini di Montecarlo.”