Piana



Solidarietà e sostegno al sindaco D'Ambrosio dal Pd di Altopascio

sabato, 8 dicembre 2018, 12:48

Il Partito Democratico di Altopascio esprime sostegno e piena solidarietà al sindaco di Altopascio, Sara D'Ambrosio, per il grave atto diffamatorio di cui è stata vittima.



"L'autore delle scritte offensive ha compiuto un gesto spregevole non solo sotto il profilo della responsabilità penale - per il quale giustamente il sindaco ha deciso di denunciare il fatto ai carabinieri - ma anche sotto l'aspetto morale. Esprimere il dissenso politico ricorrendo a questi mezzi è sempre un atto da biasimare". Così Fabio Coppolella, segretario del Partito Democratico di Altopascio.



"Non è possibile – dichiara - giustificare questo fatto come una semplice “bravata”. Il quadro attuale della società italiana - come documentato anche dai dati dell'ultimo rapporto Censis - è caratterizzato da una realtà in cui i cittadini sono sempre più “incattiviti”, rifiutano il confronto ed il dialogo con l'altro e sono alla ricerca costante del “nemico” su cui sfogare le proprie delusioni. In questo quadro sociale, il compito della politica deve essere quello di incentivare il confronto tra cittadini e istituzioni, al fine di fornire risposte ai bisogni della collettività. In questi primi due anni e mezzo di mandato, l'amministrazione D'Ambrosio sta portando avanti iniziative e progetti concreti, cercando sempre di coinvolgere i cittadini nelle scelte che riguardano la comunità".



"L'ignoto autore che si è reso responsabile di questo gesto inqualificabile – conclude Coppolella - ci rende ancora più convinti che la strada intrapresa sia quella giusta".