Piana : altopascio



Sono tre i nuovi arrivi in casa Tau Calcio, prima categoria

venerdì, 14 dicembre 2018, 16:56

Tre colpi importanti per il Tau Calcio Altopascio, prima categoria (girone A), che negli ultimi giorni si è assicurato tre nomi di grande rilievo. L'ultimo in ordine di tempo è Andrea Barbaro, per il quale la trattativa si è conclusa proprio oggi. Il centrocampista, classe 1998, ha fatto parte della rosa del Vorno e per lui questo è un po' come un ritorno a casa, visto che è cresciuto nelle giovanili del Tau. Stessa sensazione per Marco Donati, proveniente dalla Cuoiopelli, di un anno più piccolo (è del 1999), che con Barbaro non condivide solo il ruolo in campo, ma anche l'attaccamento alla maglia amaranto, indossata per anni nelle giovanili della società guidata da Antonello Semplicioni. Infine, grande attesa per l'attaccante Khalid Haoudi, del 1989, che arriva dalla Lampo: un giocatore che si è fatto notare e apprezzare soprattutto grazie all'estro e alla fantasia che lo contraddistingue e che, insieme con gli altri due nuovi arrivi e il resto della formazione di mister Cristiani, potrà fare la differenza.