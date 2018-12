Successo per la prima edizione dell'Avis Christmas Cup

Altri articoli in Piana

giovedì, 20 dicembre 2018, 13:09

57 mila 500 euro per disoccupati, pensionati over65 e giovani coppie altopascesi. Torna anche quest'anno il fondo anticrisi di Altopascio, foraggiato per 7 mila 500 euro anche con i contributi derivanti dall'accoglienza migranti richiedenti asilo, che il Governo ha riconosciuto all'amministrazione comunale

giovedì, 20 dicembre 2018, 12:50

Pronta la nuova stagione di Prosa del Teatro dei Rassicurati di Montecarlo che lancia l'idea “Metti un abbonamento sotto l'albero” per fare un regalo originale, che permetta di godere dei principali appuntamenti con i grandi interpreti attesi al teatro nel 2019

giovedì, 20 dicembre 2018, 11:26

Incendio nella notte in via Regina Elena ad Altopascio, dove è andata a fuoco una abitazione privata. Ancora da accertare le cause del fatto, su cui indagano i carabinieri

giovedì, 20 dicembre 2018, 10:23

Turno di campionato per il Bama Altopascio all'insegna del "Thank God It's Friday". Sì, un anticipo quello di domani sera che casca a fagiolo per scacciare dalla mente la brutta gara dell'ultimo turno sul parquet di Valdisieve

mercoledì, 19 dicembre 2018, 15:46

La musica come chiave dell'inclusione e dello scambio culturale fra le nuove generazioni. È questa la tematica che sta alla base del progetto Erasmus Plus Building bridges with music finanziato dalla Commissione Europea

mercoledì, 19 dicembre 2018, 15:18

In arrivo sul territorio comunale interventi per aumentare la visibilità di alcuni attraversamenti pedonali, di cui uno ad alta visibilità, per migliorare la sicurezza stradale in particolare quella dei pedoni specialmente durante le ore notturne