Piana



Tau Calcio, Lorenzo Egger convocato nella nazionale dilettanti under 16

sabato, 1 dicembre 2018, 10:38

Ennesima grande soddisfazione in casa Tau Calcio Altopascioche darà alla Nazionale italiana Dilettanti di mister Calogero Sanfratello un proprio tesserato. Si tratta del giovane amaranto Lorenzo Egger, arrivato al Tau quest'anno, gioca come difensore ed è uno dei ragazzi di punta della squadra degli Allievi Elite, allenata da mister Giuli. Il giocatore è stato convocato per il raduno della nazionale Under 16 che si terrà al centro sportivo Torre Angela di Roma mercoledì 5 dicembre.



Una nuova grande soddisfazione per la società del presidente Antonello Semplicioni e la conferma dell'ottimo lavoro compiuto dai tecnici amaranto, grazie anche alla collaborazione con il settore giovanile dell'Inter che sta dando ottimi risultati. «Il nostro è un lavoro costante, di continua crescita, ricerca e valorizzazione del talento - spiega il direttore sportivo, Dante Lucarelli - Siamo una società continuamente in movimento, alla ricerca quotidiana di un miglioramento, di un nuovo obiettivo da raggiungere, di un aggiornamento ulteriore su programmi, tecniche e progetti. In sostanza, non ci fermiamo mai».