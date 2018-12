Piana



Tenta di rubare la merce in un supermercato: arrestato 40enne

mercoledì, 12 dicembre 2018, 15:15

Si tratta di un 40enne di Monza, residente a Capannori, che è stato sorpreso all’interno di un noto supermercato di Lucca mentre tentava di rubare della merce. L’uomo, dopo aver trafugato generi alimentari, articoli per animali ed un tosta pane, per un valore di circa 200 euro, ha approfittato dell’ingresso al supermercato di una cliente, e della conseguente apertura del cancellino, per uscire dal supermercato eludendo le casse.

L'uomo è stato bloccato dalla guardia giurata dell’esercizio commerciale e, al successivo controllo dei poliziotti della volante intervenuta, è stato trovato con la merce rubata.



L’uomo, con numerosi precedenti, anche specifici, già raggiunto da avviso orale del questore, è stato arrestato e, giudicato per direttissima, è stato sottoposto agli arresti domiciliari.