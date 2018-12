Piana : altopascio



Torna il grande calcio ad Altopascio con la Seven Cup

venerdì, 7 dicembre 2018, 15:16

Nel giorno della festa dell'immacolata torna l'appuntamento con il grande calcio giovanile ad Altopascio. Domani, sabato 8 dicembre, infatti, lo stadio comunale ospiterà il torneoSeven Cup, una manifestazione organizzata dall'Asd Tau Calcio Altopascio, che promette contenuti tecnici di altissimo livello grazie a un parterre di partecipanti di assoluta qualità. Oltre ai padroni di casa del Tau Calcio, scenderanno in campo anche diverse formazioni professionistiche tra cui Inter, Fiorentina, Pistoiese, Livorno, Pisa e Virtus Entella. Molto singolare la formula: il torneo, riservato alla categoria Esordienti A (classe 2006), vedrà le partecipanti impegnate in partite 7 contro 7. Si inizia subito con due partite di assoluto interesse: Inter-Pisa e Fiorentina-Pistoiese. Il calcio d'inizio è per le 9.15.

La fase eliminatoria della competizione si svolgerà al mattino, con le ultime partite, Pontedera-Tau Calcio e Livorno-Enotria, in programma alle 12.55. Nel primo pomeriggio ecco le semifinali in cui prime, seconde e terze classificate dei gironi eliminatori si affronteranno tra di loro.

A partire dalle 17.15 poi, spazio alle finali, partendo da quella per l'11esimo e 12esimo posto fino ad arrivare alla quella per il primo e secondo in programma alle 18.15 per un'altra giornata di sport ad alto livello.

La formula 7 contro 7 è molto in voga all'estero e negli ultimi anni si sta affermando anche in Italia. Si tratta di una via di mezzo tra il calcio a 5 e il calcio a 7, con alcune varianti alle regole che rendono il gioco molto veloce e spettacolare.

Questi i gironi eliminatori:

Gruppo A: Inter, Pisa, Romulea,

Gruppo B: Fiorentina, Pistoiese, Capezzano

Gruppo C: Entella, Pontedera, Tau Calcio

Gruppo D: Sestese, Livorno, Enotria