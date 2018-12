Piana



Torna il presepe vivente di Ruota

lunedì, 10 dicembre 2018, 12:34

Torna anche quest'anno il tradizionale 'Presepe Vivente di Ruota' giunto alla XXIX edizione che si svolgerà mercoledì 26 dicembre a partire dalle 13.30. Per oltre un mese dal 16 dicembre al 20 gennaio nel borgo collinare di Ruota si svolgerà, inoltre, la seconda edizione 'La via dei Presepi di Ruota' che vedrà 40 presepi artistici in mostra nei vicoli del paese e molti eventi collaterali. Entrambe le iniziative sono promosse dall'associazione culturale Presepe Vivente di Ruota 1990, Parrocchia di Ruota, Comune di Capannori e Terre dei Presepi in collaborazione con il gruppo medioevale 'Casteldurante' di San Ginese.

Il programma delle due iniziative è stato presentato questa mattina (lunedì) nel corso di una conferenza stampa svoltasi nella sede comunale, alla quale hanno preso parte la vice sindaca Silvia Amadei e il presidente dall'associazione culturale Presepe Vivente di Ruota 1990, Giorgio Mei, insieme a Damiano Paolini e Mario Barsocchi rappresentanti della stessa associazione. Presenti anche gli interpreti della Natività, Stefano Barsocchi, Maria Valentina De Padova e il piccolo Romeo Barsocchi.

“Il Presepe Vivente di Ruota è uno degli eventi più importanti delle festività natalizie, che ogni anno attrae visitatori da tutta la Piana di Lucca e dai territori limitrofi – afferma la vice sindaca Silvia Amadei -. Un appuntamento divenuto ormai tradizionale che negli anni è cresciuto e si è caratterizzato anche per la promozione di eventi collaterali che arricchiscono questa bella manifestazione. Per il secondo anno consecutivo inoltre Ruota ospita un'altra bella e originale iniziativa, 'La via dei presepi', che offre la possibilità di ammirare splendidi presepi artistici e di partecipare a momenti di spettacolo e cultura all'interno di un percorso regionale delle rappresentazioni della nascita di Gesù che valorizza non solo questo splendido borgo, ma anche tutto il nostro territorio”.

“Con la manifestazione 'La via dei presepi' vogliamo ampliare le iniziative legate alla rappresentazione della Natività per promuovere il nostro paese e il territorio circostante per un periodo di tempo più lungo durante le festività natalizie.– spiega il presidente dall'associazione culturale Presepe Vivente di Ruota 1990, Giorgio Mei -. Per attrarre sempre più visitatori oltre all'allestimento dei presepi artistici abbiamo promosso eventi come spettacoli e concerti per offrire anche momenti di intrattenimento per tutti”.

Programma Presepe Vivente: mercoledì 26 dicembre ore 13.30 apertura delle botteghe; ore 15.30 'Concerto di Natale' della soprano Paola Massoni & Coro Kalliope Enjoy; ore 17.00 Maria e Giuseppe in cerca di alloggio; ore 18.00 scena della Natività. Con inizio alle 13.30 'Officina Natura' organizza un'escursione con guida dalla chiesa di Colle di Compito a Ruota.

La strada di accesso a Ruota sarà chiusa al traffico dalle ore 13 alle ore 22. Per raggiungere il paese sarà possibile usufruire di un servizio navetta che partirà dalla Chiesa di Colle di Compito e dal Frantoio di Pieve di Compito. Costo del biglietto 5 euro, (bambini 2 euro) comprensivo di ingresso.

L'iniziativa La via dei Presepi. che è una delle tappe di “Terre dei presepi”, la rete toscana delle rappresentazioni della nascita di Gesù, aprirà ufficialmente i battenti domenica 16 dicembre alle ore 10 con la benedizione dei presepi e si svogerà ogni domenica fino al 20 gennaio con molti eventi culturali tra cui spettacoli e concerti.

Il programma completo della manifestazione:

Domenica 16 dicembre: ore 17 Presentazione 'Via dei presepi' in Compagnia; ore 17.30 Il Teatro Giovani presenta lo spettacolo 'Unarararananera'; domenica 23 dicembre ore 15.00 presepe vivente dei bambini; ore 16.30 Concerto musicale con Tatiana e Simone; domenica 30 dicembre in piazza del Rio ore 17.30 musiche popolari con Giulio D'Agnello; sabato 5 gennaio 20.30 Canto della Befana e consegna doni ai bambini per le vie del paese; domenica 6 gennaio piazza del Rio ore 14. 00 'Regala un biscotto' in collaborazione con il Circolo Don Aldo Mei; ore 16 'Baldo degli Ubaldi', gruppo di musica popolare italiana con Giacomo Betti (chitarra e voce), Matteo Muzzarelli (cajon e voce), Nicola Tuccori (chitarra), Giacomo Cipriani (fisarmonica), Raffaele Betti (clarinetto) organizzazione LBSound di Luca Betti; ore 17.30 mondinata al Bar Silvia; domenica 13 gennaio ore 9-13 Escursione guidata intorno a Ruota; ore 17 Spettacolo per bambini in chiesa con Simona Generali; domenica 20 gennaio alla chiesa ore 16.30 Concerto di organo con Enrico Barsanti e Luca Betti alla tromba, ore 17.30 Premio 'Giorgio Barsocchi' 'Protagonisti del presepe'

A ogni visitatore che la richiederà sarà consegnata la “Credenziale del presepista' che potrà essere ritirata al Bar Silvia. L’ingresso a “La via dei presepi” di Ruota è gratuito.

Per informazioni:www.presepeviventeruota.it, Facebook: Associazione Presepe Vivente Ruota 1990, telefono 3281486421.