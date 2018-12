Piana



Tutti con Sara

sabato, 8 dicembre 2018, 14:29

Una scritta sul muro a caratteri cubitali. Un'offesa diretta al sindaco di Altopascio Sara D'Ambrosio. Ovviamente anonima e ovviamente per mano del solito vigliacco e imbecille che non ha nemmeno il coraggio di firmarsi. Da parte della Gazzetta solidarietà al sindaco di Altopascio e l'invito a non mollare. Si possono avere idee politiche diverse, ma mai trascendere fino all'offesa. Sara D'Ambrosio ha postato sui social questo commento dimostrando il coraggio di chi affronta il 'nemico' senza paura:

D’Ambrosio troia, scritto sul muro, a caratteri cubitali.

Cavolo, devi sentirti davvero forte ora che hai esternato tutta la tua pochezza. Ora che hai mostrato a tutti la vigliaccheria che ti è propria, la bassezza che ti contraddistingue e anche la scarsa considerazione che hai delle donne.

La tua pochezza di uomo, di cittadino, di persona qualunque che preferisce questo linguaggio, questo metodo, queste parole a qualsiasi tipo di confronto o di ragionevole dialogo è tutta qui, su questo muro, in questa parola, in questo gesto.

Non so chi tu sia, se sia uno o più persone, non so neanche come ti sia venuto in mente: ma so di certo che intanto c’è una denuncia depositata ai Carabinieri. E c’è un muro che andrà pulito.

Qualcuno voleva forse umiliarmi o magari spaventarmi. Ecco qui il nuovo sessismo, la nuova modalità di esternare dissenso o contrarietà, il nuovo modo (che poi nuovo non è per niente) di ferire un sindaco, di ferire una donna. Perché di questo stiamo parlando: di tutte le parole che potevano essere utilizzate, è stata scelta l’unica che ha una diretta implicazione sull’essere donna, l’unica che esprime tutto il disprezzo che si può nutrire nei confronti di una donna.

Non venite a dirmi che questo è il gesto di un matto. Sono schifata, delusa dall’esistenza di persone che ancora, nel 2018, non conoscono altri strumenti per rapportarsi con una donna.

Non mi fate paura. Anzi, siete la conferma che la strada intrapresa da me e da tutta la mia squadra è quella giusta. E so, lo so per certo, che Altopascio è più forte della vostra ignoranza, del vostro sessismo, della vostra violenza.

Avanti, per e con Altopascio.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anche l'Avis di Altopascio ha voluto manifestare la propria solidarietà al sindaco Sara D'Ambrosio:

Massima solidarietà e vicinanza al sindaco Sara D'Ambrosio da parte di tutto il gruppo Avis di Altopascio. Quella scritta offende il sindaco e tutta la comunità: gesto e parole inaccettabili, irricevibili e da condannare senza se e senza ma. Il rispetto si manifesta in molte forme e il linguaggio è una di queste: in quella parola c'è un'offesa pesantissima, non solo alla figura istituzionale Sara D'Ambrosio, ma soprattutto a lei sindaco in quanto donna.