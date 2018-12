Piana



Un Natale scintillante a Porcari

giovedì, 27 dicembre 2018, 13:08

Mai come quest’anno Natale è… a Porcari! Dal 2 dicembre, inizio ufficiale del periodo natalizio con la festa in piazza Orsi, i mercatini e lo strepitoso successo delle fontane danzanti, a Porcari si vive l’atmosfera delle feste con partecipazione e calore,



grazie alla vincente sinergia tra la Fondazione Giuseppe Lazzareschi, l’associazione dei commercianti Porcari Attiva e le realtà culturali.

La mostra di presepi “Fu straordinario, l’infanzia di Gesù attraverso i diorami”, allestita nel Palazzo di Vetro della Fondazione Giuseppe Lazzareschi fino al 20 gennaio, il concerto di Capodanno dell’orchestra giovanile Cavanis all’Auditorium Vincenzo Da Massa Carrara e l’arrivo della Befana in via Catalani il 6 gennaio sono gli eventi clou di queste speciali feste porcaresi che, insieme alla giostra gratuita per i bambini, lo scintillante albero di Natale, le luci, i colori, la musica del centro commerciale naturale, ricco di proposte per tutte le tasche, sono capaci di creare, mai come quest’anno, una invitante atmosfera delle feste.