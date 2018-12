Piana



Un ulteriore servizio notturno di polizia grazie all'indennità del sindaco

venerdì, 7 dicembre 2018, 16:42

Coprirà il periodo delle festività natalizie, precisamente dall'8 dicembre all'8 gennaio il servizio di vigilanza notturna attivato dal comune di Montecarlo reso possibile dalla libera devoluzione della propria indennità da parte del sindaco Vittorio Fantozzi. Sette giorni su sette, in orario notturno (tra la mezzanotte e le cinque del mattino), una pattuglia effettuerà due distinti servizi di pattugliamento sul territorio comunale, prestabiliti in base alle esigenze e segnalazioni ricevute e verificate dal comando di Polizia Municipale.

Dopo il recente avvio del pattugliamento in fasce serale da parte dei vigili urbani, mai prima realizzato dal Comune di Montecarlo, ed una serie di importanti investimenti compiuti nel solo 2018 pari ad oltre 85.835 euro, tali da consentire l'assunzione di due vigili, l'impiego di un ausiliario del traffico, l'installazione del primo lotto di telecamere watchdog, l'attivazione dei turni serali nel periodo estivo ed altre spese accessorie, con questo nuovo servizio l'amministrazione comunale intende rispondere alla domanda di maggiore sicurezza della cittadinanza da un lato e porsi dall'altro a supporto dell'opera quotidiana svolta egregiamente dalle forze dell'ordine.

Ed è in questa ottica di supporto e collaborazione con le forze dell'ordine e la cittadinanza, in linea con gli indirizzi espressi dal protocollo Milleocchi sulla città sottoscritto con la Prefettura di Lucca, che il servizio straordinario di vigilanza notturna, affidato in convenzione alla società Intelligence Consulting & Security assieme alla VCB Securitas, è stato pensato e definito, in un incontro tecnico, dal comandante la Polizia Municipale Fabio Scollo assieme al Sindaco Fantozzi ed al consigliere delegato alla sicurezza Marco Carmignani alla presenza dei resposnabili delle due società Massimiliano Lumetta e Gabriele Russo, in attesa di presentarlo al nuovo Comandante la Stazione Carabinieri di Altopascio Maresciallo Luciano Pascolini, in visita al Municipio la prossima settimana.

"Il nostro obiettivo è la sicurezza del territorio e con esso della nostra cittadinanza - dichiara il Sindaco Vittorio Fantozzi - ed in questa direzione abbiamo reperito e destinato risorse di bilancio mai rese possibili fino ad oggi a Montecarlo. Ad esaurimento delle stesse per l'anno in corso, di fronte alla necessità di rispondere alla richiesta di maggiore sicurezza emergente nel periodo delle festività, ho ritenuto un atto dovuto verso la cittadinanza devolvere ulteriori risorse allo scopo di agevolare il lavoro delle forze dell'ordine, le uniche deputate con il supporto del cittadino a garantire il livello di sicurezza che ci aspettiamo dalle istituzioni".