Piana



Una banda di Babbi Natale in... bicicletta

mercoledì, 12 dicembre 2018, 11:03

Sabato 15 dicembre, come ormai da qualche anno, il team porcarese di MTB abbandonerà per un pomeriggio le avventure nei luoghi più sperduti del nostro paese per dedicarsi ai più piccoli. Una banda di Babbi Natale in bicicletta partirà da Porcari per dirigersi verso Lucca attraversando Capannori. Una già nutrita lista di attività commerciali hanno già richiesto il passaggio dell'allegra combriccola porcarese, per allietare con musiche e simpatia il pomeriggio pre-natalizio.

Una volta giunti a Lucca, il carretto trainato naturalmente da un biker vestito da alce percorrerà corso Garibaldi, piazza Napoleone, piazza san Michele, via Fillungo e piazza Anfiteatro e sarà a disposizione dei bambini che vorranno fare la foto con Babbo Natale e il fidato cagnolino Rey, aiutante di Babbo Natale.

Alle 19 la Banda dei Babbi Natale farà ritorno a Porcari presso la giostra di Piazza Orsi dove distribuirà le caramelle e farà salire i bambini sul carretto per le foto con il "vero Babbo Natale" accompagnato dal suo fedele cagnolino.

Un ringraziamento da parte del Presidente di Torretta Bike all'associazione Porcari Attiva per la collaborazione.