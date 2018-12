Piana



"Vetrine vuote e immobili sfitti, ma Menesini pensa alla campagna elettorale"

mercoledì, 12 dicembre 2018, 18:49

Un'altra attività storica del capannorese verrà chiusa a fine anno, andava avanti dal 1985, ma risentendo della crisi economica in cui versa il nostro Paese, ha deciso di chiudere in concomitanza con la fine dell'anno. Si tratta di un'attività che ha sempre risposto positivamente alle iniziative del Comune, contribuendo per far crescere il benessere della propria attività e di quella dei colleghi. Purtroppo non è la fine di una sola attività, basta fare un giro nel comune per vedere vetrine vuote e immobili sfitti, come conseguenza, naturale e scandalosa, della mancanza di incentivi a continuare o, peggio ancora, per via delle tasse sul suolo pubblico che non aiutano bensì penalizzano. Molte zone commerciali necessiterebbero di un'opera di riqualifica, ma tra un taglio di nastro e una piazza con dedica, il sindaco non ha tempo di pensare a questo, la campagna elettorale d'altronde incombe e i voti, si sa, il Pd li prende sulla base delle promesse, non dei fatti.