Via IV novembre, bypass prezioso in vista dell'avvio della Ztl in via Bernardini

giovedì, 13 dicembre 2018, 11:04

Un grande passo avanti per migliorare la viabilità dei mezzi pesanti che ruotano intorno ad alcune delle grandi aziende del paese. Ieri (12 dicembre) sono iniziati i lavori di ripristino del manto stradale di via IV Novembre, un lungo tratto di strada sulla quale si trovano le entrate a diverse grandi e importanti ditte della zona sud del paese (F.lli Cavaglià S.r.l, Cromology S.p.A, Eco verde S.p.A, Essity Italy S.p.A, Oleificio Salvadori S.r.l, Oxall S.p.A). Sono state proprio loro, con un investimento che ha superato abbondantemente i 100 mila euro, a risolvere un problema che si trascinava da troppo tempo. Ora, con l'imminente partenza della Ztl, i tir non transiteranno più da via Bernardini, dove in passato si erano registrati danni a muretti e cancelli delle abitazioni, ma dovranno appunto utilizzare via IV Novembre, che sbucherà in via avvocato Del Magro.

Era dunque assolutamente necessario rendere transitabile questa "bretellina" ai mezzi pesanti. "Una strada - sottolinea l'assessore ai Lavori Pubblici Fanucchi - è di proprietà privata e con l'andare del tempo si era irrimediabilmente deteriorata, così come il piazzale antistante al ponte sul rio Fossanuova. La presenza di grandi buche, rumori e polvere stava rendendo difficile la vita delle famiglie che risiedono in quella zona, ma anche a tutti gli automobilisti che ogni giorno si trovavano a passare da quelle parti".

"A partire dalla scorsa estate - continua Pietro Ramacciotti, consigliere con delega alla viabilità - grazie alla fattiva collaborazione di tutte le ditte abbiamo organizzato una serie di incontri in comune per coordinare tutte le operazioni e siamo arrivati a questo importante risultato non solo per i privati ma anche per tutti gli addetti che ogni giorno vi transitano è generalmente per tutti i nostri concittadini. Non possiamo che ringraziare le aziende che non si sono tirate indietro e hanno mantenuto fede agli impegni".