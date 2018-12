Piana



Viabilità e assi viari, tutto quello che avreste voluto chiedere, ma che non vi è mai stato spiegato

venerdì, 14 dicembre 2018, 22:13

Si è svolta giovedì sera a Santa Margherita un’assemblea pubblica sul tema ”Viabilità, assi viari e sottopassi, progetto attuale e alternative possibili" come sempre organizzata dal Comitato Viabilità sostenibile e Salvaguardia del Territorio.

Un incontro - spiega il presidente del Comitato viabilità sostenibile e salvaguardia del territorio Marco Tardelli -in cui il Comitato ha voluto mettere a disposizione dei cittadini sia il progetto degli assi viari così come Anas si accinge a pubblicare come definitivo, ma soprattutto le proposte (fino ad oggi taciute dall’amministrazione di Capannori) che le forze politiche di centro-destra e M5S hanno messo sulla carta. Un incontro ritenuto necessario secondo il Comitato in quanto in tutti i “Faccia a Faccia” con l’amministrazione, il sindaco Menesini ha sempre parlato sempre e solamente del progetto attuale di Anas e delle modifiche da lui suggerite. Ci sembrava giusto che i cittadini sentissero tutte le campane così da poter valutare con la giusta criticità le proposte.

Molto interesse - prosegue il documento - hanno suscitato le proposte di FDI e M5S che malgrado le differenze hanno un punto comune che riguarda l’utilizzo del tratto autostradale Lucca/Capannori/Altopascio come “Tangenziale” in attesa della realizzazione dell’asse viario Est-Ovest. Una proposta che questo Comitato ha messo nero su bianco da tempo, ma sulla quale ci è sempre stato detto che questo era impossibile. Apprezzata anche la partecipazione e l’intervento dei componenti il Comitato Assi viari di Lucca da sempre critici su questo progetto e che hanno messo sotto la lente di ingrandimento le posizioni del sindaco e presidente della Provincia Menesini. In difesa dell’amministrazione si è schierato Davide Del Carlo neo-consigliere della lista civica “Capannori 2020” che ringraziamo per la presenza.

Riguardo il raddoppio ferroviario Pistoia-Lucca - continua la nota - viste anche le molteplici criticità nel tratto Tassignano-Lucca, sarebbe forse il caso di valutare (come del resto è stato fatto a Montecatini) la NON realizzazione di questi due chilometri di Raddoppio alla luce anche di quanto viene scritto sul Decreto n.6565 del 02-05-2018 dove si cita testualmente:

Per la fase di esercizio e stato considerato uno scenario futuro che prevede i seguenti flussi di traffico ferroviario:

- treni regionali (velocita max 140 km/h): 94 in periodo diurno e 3 in periodo notturno;

- treni merci (velocita max 100 km/h): 4 in periodo diurno e 0 in periodo notturno.

Contrariamente quindi a quanto viene affermato dall’amministrazione di Capannori - conclude Marco Tardelli - i treni merci saranno ESATTAMENTE quelli che transitano oggi… quindi nessun incremento delle merci su rotaia. Per i treni passeggeri invece la perdita di tempo, non realizzando il raddoppio nella tratta di Capannori, viene calcolata in circa 2 minuti. Facendo un rapporto costi/benefici, ci chiediamo se sia conveniente buttar giù decine di abitazioni e annessi, far pagare a FS indennizzi di centinaia di migliaia di euro? Anche su questa possibilità abbiamo notato una convergenza fra diverse forze politiche decisamente fuori dal coro della maggioranza che amministra Capannori. Resta la ferma necessità della realizzazione di sottopassi da utilizzare non come grande viabilità, ma dimensionati per gli attuali flussi di traffico.