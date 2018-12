Piana



Vincono tutte le squadre giovanili del Tau Calcio Altopascio

lunedì, 3 dicembre 2018, 15:15

Vincono tutte le squadre giovanili del Tau: gli Allievi Elite tornano a vincere contro la Pro Livorno Sorgenti, mantengono il periodo positivo gli Allievi B e i Giovanissimi Elite. Vittoria anche per i Giovanissimi B.

Una partita colore amaranto quella giocata dagli Allievi Elitedi mister Giuli contro la Pro Livorno Sorgenti. Il Tau vince per 4 a 1. Il risultato viene sbloccato al 10' del primo tempo con Santagata che fa passare in vantaggio la Pro Livorno Sorgenti. Ribatte il Tau al 26' con Pini su punizione, che segna il gol del pareggio. Ancora Tau al 41' con Lorenzo Magini, dopo una bella giocata di Pratesi su Rombi. Al 62' è di nuovo la formazione amaranto ad attaccare, con Gaddini al centro per Magini che tira e segna. Il gol del 4 a 1 arriva al 78' con Gaddini che tira da fuori area.

I ragazzi di mister Giuli mantengono la seconda posizione in classifica a sei punti dalla Cattolica. Prossima partita contro la Sestese.

Pro Livorno Sorgenti - Tau Calcio Altopascio 1 - 4

PRO LIVORNO SORGENTI:Blundo, Lischi, Daugenti, Turini, Pilato, Capone, Ficarra, Santagata, Mascagni, Poggiolini, Petroni, Vozza, Grillo, Sanfilippo, Atiki, Rocchi, Mori, Schiano, Gianfranchi, Silvestri.

TAU CALCIO: Donati, Magini, Muccioli, Rombi, Fanani, Egger, Pini, Pratesi, Amato, Magini Lorenzo, Gaddini, Abutoaei, Gori, Margheri, Menconi, Sauro, Tartarini, Bellucci, D'Andrea Pisani, Tragni.

RETI: Santagata, Pini, Magini Lorenzo, Menconi, Gaddini.

Continuano a collezionare vittorie gli Allievi B che vincono anche nel derby contro il Cgc Capezzano Pianore per 2 a 1.

Passa subito in vantaggio il Capezzano Pianore con Belluomini al 16'. Pareggia il Tau con Silvano che batte una punizione dal limite e insacca a quindici minuti dall'intervallo. Nella ripresa il Tau parte subito spedito ed è Bellucci a consegnare alla squadra il gol della vittoria.

I ragazzi di mister Bozzi guidano la classifica con 3 punti di vantaggio dalla Cattolica Virtus. Prossima partita fuori casa contro la Floria 2000.

Capezzano Pianore - Tau Calcio 1 - 2

CAPEZZANO PIANORE: Belluomini, Bianchi, Billetta, Carfora, Checchi, Da Mommio, Fantoni, Filippeddu, Gurraj, Leone F. , Leone G., Longobardi, Manattini, Nicoletti, Ratti, Ricci, Simi, Vita, Sbrana, Marchetti.

TAU CALCIO: Abutoaei, Amorusi, Bachini, Bellucci, Bini, Coppola, D'Andrea Pisani, Filieri, Iannello, Lartini, Lentini, Likaj, Marchetti, Marconi, Menconi, Pallanti, Scannerini, Selmi, Silvano, Tavanti, Tragni.

RETI: Belluomini, Silvano, Bellucci.

È di nuovo vittoria anche per i Giovanissimi Elite che battono per 4 a 0 la Sestese. Una partita disputata molto bene da entrambe le parti con la formazione amaranto che gioca con più intensità agonistica. Il Tau passa in vantaggio con Cecilia su calcio d'angolo, mentre il raddoppio porta la firma di Rocco. Reagisce la Sestese che prova a rendersi pericolosa in un paio di occasioni, ma sarà di nuovo il Tau a segnare il terzo gol con Bartolini che fa partire un bel destro dal limite dell'area. Marioni insacca il 4 a 0.

Dal primo posto in classifica, il Tau si prepara a incontrare la Cattolica Virtus, che dista solo un punto dalla capolista.

Tau Calcio - Sestese 4 - 0

TAU CALCIO: Bartolini, Bindi, Calu, Carmignani, Ceccarelli, Cecilia, Ceraolo, Di Biagio, Di Vita, Fiorentini G., Fiorentini M., Giannotti, Gigante, Goretti, Lleshi, Manfredi, Marioni, Matacera, Oliva, Quilici, Rocco, Tirinnanzi, Vitrani.

SESTESE CALCIO: Ammendola, Angiolini, Baldi, Bilardi, Cassiolato, Cecchi, Ciotola, Collini, Cucinotta, Guerrini, Kapidani, Lascialfari, Nuti, Paoletti, Paoli, Pepe, Petocchi, Pinochi, Pizzuto.

RETI: Cecilia, Rocco, Bartolini, Marioni.

Derby in famiglia allo stadio di Altopascio fra i bianchi di mister Barsotti e i granata di D'Addario: Tau Calcio contro Academy Tau Badia Pozzeveri. Una partita vera, giocata fino all'ultimo minuto disponibile, che ha visto i ragazzi di mister Barsotti prevalere per 5 a 0 sui fratelli di Badia.

Tau Calcio Altopascio - Academy Tau Badia Pozzeveri 5 - 0

TAU CALCIO: Lippi, Casani, Bargellini, Lazzari, Vellutini, Casani, Maurelli, Pittalis, Lari, Vitolo, Guidi, Velani, Ferrucci, Garofalo, Mariotti, Mennucci, Vanni, Zani.

ACADEMY TAU BADIA POZZEVERI: Nuti, Demolli, Ferrucci, Nelli, Pagni, El Brakzi, Panattoni, Matteoni, Esposito, Hansen, Lambert, Masini, Brizzi, Francalanza L., Francalanza T., Gjoni, Scarmagnani, Valdisseri, Domenichini, D'Anna.

RETI: Lari (2), Mariotti, Zani (2).