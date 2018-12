Piana



Violenza sulla donne, a Porcari il vicequestore Silvia Cascino e una passeggiata in rosso

sabato, 1 dicembre 2018, 10:40

Oggi si concludono le manifestazioni organizzate dal comune contro la violenza sulle donne. Alle 16.30 è previsto un dibattito in sala consiliare alla presenza del vicequestore Silvia Cascino, che parlerà al pubblico delle diverse forme di violenza contro le donne soprattutto quelle più subdole e meno appariscenti.



A seguire, alle 17,30, la passeggiata in rosso, dove i partecipanti dovranno indossare almeno un indumento o un accessorio di quel colore e marciare tutti insieme per dire basta alla violenza. Gli organizzatori distribuiranno anche starlight rossi per rendere la fiaccolata ancora più speciale.



Il corteo attraverserà le vie principali del Comune partendo dal municipio per poi concludersi all'Ola Ola dove sarà allestito un aperitivo con musica. Per il ritorno al municipio saranno messe a disposizione dei partecipanti alcune navette gratuite grazie al supporto dei volontari della Croce Verde di Porcari.