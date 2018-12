Volley Under 18: la Polisportiva Capannori torna alla vittoria contro l'Upc Lido

Altri articoli in Piana

lunedì, 10 dicembre 2018, 13:02

Mercoledì 12 dicembre alle ore 12.30 nello spazio espositivo del palazzo municipale di Capannori sarà inaugurata la mostra fotografica "Era l'autunno del 1968" che racconta attraverso testimonianze, foto, volantini e fumetti l'esplosione del movimento studentesco a Lucca

lunedì, 10 dicembre 2018, 13:00

Il primo cittadino, Luca Menesini, incontrerà i cittadini della frazione per illustrare i progetti in corso e quelli di prossima esecuzione già programmati dall'amministrazione, nonché per rispondere alle questioni poste dai partecipanti

lunedì, 10 dicembre 2018, 12:34

Per oltre un mese dal 16 dicembre al 20 gennaio nel borgo collinare di Ruota si svolgerà, inoltre, la seconda edizione 'La via dei Presepi di Ruota' che vedrà 40 presepi artistici in mostra nei vicoli del paese e molti eventi collaterali

lunedì, 10 dicembre 2018, 11:24

Il primo cittadino di Porcari, Leonardo Fornaciari, torna ad intervenire in merito alla questione Ds Smith dopo la conclusione della procedura di VIA in cui le proprie richieste e osservazioni sono diventate prescrizioni

lunedì, 10 dicembre 2018, 09:57

Da Roma Giostri, allieva del Maestro dell'animazione anni '50 Carlo Monti, e Franco Bianco, che ha lavorato a serie TV come Lupo Alberto, Rat-Man e Pinocchio di Enzo Dalò

lunedì, 10 dicembre 2018, 09:13

Seconda vittoria di fila per la Farmacia Biagi Capannori nel campionato di Promozione. I biancorossi di coach Bernabei hanno infatti regolato Cerretese 57-37 in una gara guidata con autorità, sempre avanti nel punteggio e mai in discussione