Piana



Week-end ricco di appuntamenti ad Altopascio

venerdì, 21 dicembre 2018, 10:59

Aspettare il Natale sotto la neve e con tante attrazioni in centro: nella cittadina del Tau si può grazie a "Altopascio è Natale", il programma natalizio promosso dall'amministrazione comunale per addobbare a festa il paese fino al 6 gennaio. Grande attesa in questo fine settimana, soprattutto tra i più piccoli, per la caccia al tesoro, lo spettacolo su ghiaccio ispirato a "Frozen", la possibilità di pattinare sotto la neve in piazza della Magione e per l'arrivo di Babbo Natale nelle case, in programma nel giorno della vigilia.

Il programma si apre con la pista di pattinaggio sul ghiaccio, allestita in piazza della Magione, in funzione tutti i giorni fino all'Epifania. In Sala Granai, invece, fino a lunedì 24 sarà possibile vedere la mostra di Giulia Eleda, "Le tante espressioni del colore" (ingresso gratuito). Domani, sabato 22, si comincia con "Tutti in sella", appuntamento dedicato all'equitazione curato dell'associazione Il Colle in piazza Ospitalieri dalle 11 alle 19. Alle 14.15 poi via alla "Caccia ai tesori di Altopascio", un'avvincente caccia al tesoro che si snoderà tra le vie del centro storico per scoprirne i misteri e gli antichi segreti. L'iniziativa è organizzata da Avis in collaborazione con l'associazione Natura di mezzo ed è rivolta a bambini da 6 a 12 anni. Il ritrovo è in piazza Ospitalieri, prenotazione obbligatoria al 338.6553603. A partire dalle 15 riapre il Christmas Village con i gonfiabili per i più piccoli. Dalle 15.30 alle 18.30, invece, in Sala dei Granai tornano i laboratori natalizi per bambini fino agli 8 anni. Anche in questo caso è richiesta la prenotazione al numero 328.6633242 o sulla pagina Facebook dell'evento.

Grande attesa per il pomeriggio di domani, quando dalle 15 fino a sera sarà possibile pattinare sotto la neve: alle 18.30, inoltre, sulla pista di ghiaccio si terrà lo spettacolo di pattinaggio ispirato a "Frozen", il film d'animazione della Disney che racconta la storia fantastica della principessa Elsa. Gli appuntamenti proseguono domenica 23 dicembre fin dalle prime ore del mattino, grazie alla gara podistica "Corri con Babbo Natale": il ritrovo è in piazza Vittorio Emanuele, alle 8. Oltre al corso di equitazione e al Christmas Village, sarà possibile recarsi nel centro di Altopascio per entrare nella suggestiva Casa di Babbo Natale, in Mediateca (piazza Ospitalieri, orario 15.30-18.30). E visto il successo che sta riscuotendo, la Casa resterà aperta anche per la Vigilia, lunedì 24, con orario 15 - 18.

Sempre domenica, poi, alle 16.30 in piazza Vittorio Emanuele, gli insegnanti dell'Accademia Geminiani si esibiranno in concerto. Ancora eventi, infine, per il 24 dicembre: oltre allo shopping in centro torna anche per quest'anno l'iniziativa della Misericordia di Altopascio che porterà Babbo Natale nelle case: per prenotazioni: 0583.25109.