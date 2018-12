Piana



Zucconi (FdI) propone: "Tratto di autostrada tra Lucca Est e casello del Frizzone a Capannori gratuito"

venerdì, 14 dicembre 2018, 13:06

Il tratto di autostrada tra Lucca Est e il casello del Frizzone a Capannori gratuito: questo l'impegno e la proposta dell'onorevole Riccardo Zucconi (Fratelli d'Italia) che intende portare avanti sia con le istituzioni che con gli organi preposti, soluzione che considera ottimale in attesa della realizzazione dell'asse viario est-ovest. La stessa proposta, avanzata già da altri soggetti, è stata sposata dal deputato, il quale ritiene che sia necessario intervenire prima possibile con proposte concrete che portino beneficio al territorio senza perdere ulteriori anni di attesa.

Zucconi, inoltre, si impegna a valutare insieme agli organi preposti e nelle opportune sedi la possibilità di lasciare il binario unico nella tratta ferroviaria che attraversa Capannori in quanto ritiene che senza la realizzazione del progetto del raddoppio si eviterebbe la demolizione di oltre 40 immobili e che, vista la vicinanza di abitazioni, la conseguente messa in opera di barriere anti-rumore porterebbe ad oscurare il paesaggio circostante alle case prospicienti la ferrovia. L'onorevole di Fratelli d'Italia, pensando a quello che Ferrovie sta facendo analogamente a questa proposta sul territorio di Montecatini (dove la tratta rimane ad un unico binario), propone di seguire lo stesso percorso sulla tratta di Capannori, valutando che la perdita di tempo non realizzando il raddoppio viene calcolata in circa 2 minuti. "Per 120 secondi vale la pena di buttar giù decine di abitazioni, garage e fabbriche e far pagare a FS indennizzi di centinaia di migliaia di euro?" chiede l'onorevole Zucconi.

"In questo contesto – chiude il deputato FdI – il taglio di 5 milioni contestuale al deficit in arrivo dal Governo ci preoccupa meno, mentre continua a preoccuparci in generale la frenata che potrebbe essere imposta a tanti altri progetti infrastrutturali per i quali non ci sono alternative alla realizzazione".