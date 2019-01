Piana : porcari



1^ divisione maschile: il Volley 2P Pantera/Porcari stecca in casa e perde al tie break

lunedì, 21 gennaio 2019, 17:42

Terminata la lunga pausa dovuta alle festività natalizie e al turno di riposo, ritorna in campo, per la seconda giornata del campionato di 1.a Divisione maschile, il Volley 2P Pantera/Porcari che esordisce in casa uscendone sconfitto al quinto set. Al PalaMartini di S. Marco Lucca, davanti ad un numeroso pubblico, il Volley 2P, dopo essere andato in vantaggio per 2-0 e subisce il ritorno degli avversari, e in un’avvincente gara riesce a conquistare solo un punto, lasciandone purtroppo gli altri due all’ospite Migliarino Volley, la gara si chiude infatti, con il risultato di 2-3 a favore dei pisani con i parziali: 25-19, 25-21, 18-25, 20-25 e 13-15.

Da segnalare la perfetta conduzione della partita del direttore designato il sig. Rodolfo Vanni.

Il tecnico del Volley 2P, Maurizio Gigante a fine incontro ha così commentato: “in campo si è visto il duro lavoro fatto fin qui e, se pur un po’ appesantiti sulle gambe la prestazione dei miei ragazzi è stata buona. Abbiamo approfittato della lunga pausa per continuare il lavoro tecnico e tattico, ottimizzando tutti i fondamentali. Sapevamo che non era facile, abbiamo lottato fino alla fine, uscendo sconfitti solo al tie-break dove abbiamo dimostrato di essere un ottimo gruppo di saper stare bene sul terreno di gioco, proponendo un’ottima pallavolo, se pur commettendo piccolissimi errori. Desidero ringraziare il pubblico venuto numeroso per sostenere la squadra”.

I due presidenti Ottorino Papini e Roy Tocchini, presenti in tribuna, al termine della gara, sono scesi sul parquet congratulandosi con tutti i ragazzi per l’ottimo prestazione.

Coach Gigante ha fatto scendere in campo gli atleti: Alessio Del Testa schiacciatore 23, Marco Farinelli opposto 17, Francesco Giambastiani centrale 6, Luca Giuliani opposto, Fabrizio La Rosa centrale 7, Lorenzo Menichetti schiacciatore 8, Gabriele Micheloni centrale 2, Matteo Petri schiacciatore 2, Tommaso Puccinelli libero 1, Leonardo Salani palleggiatore 3, non entrati: Daniel Anfuso schiacciatore, Jonathan Cortopassi libero, Gianfranco Davini palleggiatore. In panchina il dirigente accompagnatore Roberto Alfavelli e la dirigente segnapunti Cinzia Pacini.