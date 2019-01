Piana : capannori



A Capannori arriva il portale del cittadino di Ascit

venerdì, 11 gennaio 2019, 14:59

di giulia del chiaro

È attivo da ieri il nuovo sportello online, realizzato dal comune di Capannori e Ascit, attraverso cui cittadini ed imprese capannoresi potranno, dopo aver compilato l’apposito modulo di registrazione, tenere sotto controllo il numero di ritiri dei propri sacchi grigi del non riciclabile e monitorare tali ritiri acquisendo maggiore consapevolezza dei rifiuti prodotti e della tariffazione puntuale.

A presentare il nuovo sportello il presidente Ascit, Maurizio Gatti, ed il sindaco di Capannori, Luca Menesini, che, già nell’elenco delle famiglie a rifiuti zero, per l’occasione ha proceduto ad iscriversi al portale dando prova pratica della semplicità ed immediatezza del servizio online.

“Questa nuova possibilità costituisce un forte segnale di trasparenza verso la popolazione – ha sottolineato Menesini – fondamentale per generare una crescente responsabilizzazione dei cittadini verso la differenziazione dei rifiuti”. La tariffa puntuale, applicata da Ascit, ha, infatti, come elemento chiave il numero di svuotamenti dei sacchi non riciclabili ed il portale permette alle famiglie di monitorare quanto indifferenziato producono. Questo, nelle aspirazioni di Gatti e Menesini, dovrebbe sensibilizzare ulteriormente la popolazione nell’adottare comportamenti virtuosi e buone pratiche nella produzione di rifiuti.

Il portale, accessibile tramite l’apposito collegamento grafico presente sul sito www.ascit.it, è improntato alla semplicità ed intuitività e facilmente utilizzabile da tutti i dispositivi (computer, smartphone e tablet). L’iscrizione, che richiede solo pochi minuti, può essere fatta cliccando sull’apposito banner “Portale del cittadino utenti Capannori” dal sito dell’Ascit ed inserendo i dati richiesti nel modulo di registrazione (email, password scelta, codice fiscale o partita iva ed il codice cliente presente in alto a destra in tutte le bollette Ascit).

I dati, che verranno aggiornati ogni tre mesi, al momento riguardano il 2017 ed il 2018 fino al 30 settembre, ma l’obiettivo, dopo una prima fase sperimentale, sarà quello di rendere più frequente l’aggiornamento delle informazioni.

Intanto mercoledì 16 gennaio, alle 21, al Parco scientifico di Segromigno in Monte, si terrà una riunione informativa sul progetto “Famiglie rifiuti zero” che, dopo i successi del primo anno di sperimentazione, cercherà di ottenere l’adesione di un numero crescente di famiglie per le quali sarà previsto, in caso di adesione, uno sconto in bolletta del quaranta percento.

Per ulteriori dettagli è possibili chiamare il numero verde 800/146219 o scrivere alla email ecosportello@ascit.it.