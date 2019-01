Piana



A Capannori incontro su Erbstein per il Giorno della Memoria

martedì, 22 gennaio 2019, 11:11

Appuntamento molto atteso, stasera, a Capannori, al cinema Artè in piazza della chiesa alle ore 20,30, per la proiezione del film-documentario sulla vita di Erno Egri Erbstein, il tecnico ungherese di origini ebree che seppe portare la Lucchese ai massimi livelli in serie A e creare il Grande Torino, prima del tragico incidente di Superga del 4 maggio 1949 di cui anche lui fu vittima. Una vita avventurosa, dagli altari della celebrità, fino alla fuga per le persecuzioni contro gli ebrei e l’internamento in un campo di concentramento e poi il ritorno a guerra finita alla grande platea del calcio. A lui, il Comune di Capannori ha voluto intitolare un torneo di calcio che si svolgerà domenica pomeriggio allo stadio di Marlia, in occasione del giorno della Memoria e a cui prenderà parte il Torino, ma per sottolinearne il significato ha voluto invitare tutti i giovani giocatori che vi prenderanno parte e anche le famiglie a questo incontro, aperto a tutti, in cui parlare di storia, di pace e di calcio. In sala sarà anche allestita una piccola esposizione di cimeli d’epoca da parte del Museo Storico della Liberazione di Lucca. Sarà il giornalista Paolo Bottari a condurre la serata mentre interverranno il presidente degli arbitri della sezione di Lucca, Antonio Ruffo, che parlerà delle intemperanze sui campi da calcio e il giornalista Luca Tronchetti che ripercorrerà la storia di Erbstein. Saranno poi Pier Dario Marzi e Emmanuel Pesi a presentare il docu-film “L’allenatore Errante” che sarà proiettato in sala.