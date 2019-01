Piana



A Capannori la presentazione del fumetto "Come into my house. Nove storie di fuga e resistenza"

martedì, 22 gennaio 2019, 12:46

Evento di spicco del programma dedicato alla 'Giornata della Memoria' promosso dal comune in collaborazione con Regione Toscana e Istituto Storico dell'Età Contemporanea e della Resistenza in provincia di Lucca, è la presentazione venerdì 25 gennaio alle 17.30 nella sala Pardi del polo culturale Artémisia del fumetto "Come into my house. Nove storie di Fuga e Resistenza a Capannori" con testi a cura di Emmanuel Pesi e illustrazioni a cura del giovane illustratore capannorese Luca Lenci, con il patrocinio di Lucca Comics & Games edito da Maria Pacini Fazzi Editore.



Il fumetto racconta con un linguaggio divulgativo ed una tecnica particolarmente cara alle nuove generazioni nove storie di Resistenza a Capannori raccontate negli ultimi cinque anni e legate al progetto 'La via della Memoria'.



Nove storie che raccontano con parole e immagini le scelte di donne e uomini che, rischiando e a volte sacrificando la propria vita, salvano quella di altre persone, e che invitano il lettore a riflettere su chi sono, ieri come oggi, i 'giusti' e le 'vittime', i 'persecutori' e 'gli indifferenti'. Tra queste quelle relative a Don Aldo Mei, Clotilde Nardini, Don Angelo Unti e Don Giorgio Bigongiari.

Nel corso della presentazione è prevista anche una performance teatrale a cura di Alessandro J. Bianchi e Laura Martinelli della Compagnia teatrale Experia.

Il fumetto sarà anche presentato dagli autori nei quattro istituti comprensivi di Capannori. Nel mese di marzo ilfumetto sarà presentato a "Lucca Collezionando", la manifestazione dedicata all'universo del fumetto organizzata da Lucca Crea.