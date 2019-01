Piana



A Capannori la presentazione del fumetto sulla Resistenza in Lucchesia

mercoledì, 23 gennaio 2019, 16:24

“Sono in tutto nove gli episodi che lo storico Emmanuel Pesi ha individuato dal repertorio degli studi da lui compiuti sul territorio del comune di Capannori, come in un campione di storia nazionale – scrive Stefano Bucciarelli, Presidente dell'istituto storico della Resistenza e dell'Età Contemporanea della provincia di Lucca nella sua premessa al volume - e che ha affidato all’illustrazione vigorosa, al partecipe registro narrativo di Luca Lenci. Ci sono storie ormai iscritte nel nostro calendario civile, come quelle di don Aldo Mei o dei Martiri lunatesi, storie che hanno riscontrato riconoscimenti anche importanti come quelle di salvezza degli ebrei. Ma ci sono anche le storie rimaste a lungo “sussurrate”, come quel bisbiglio che percorse la campagna e i borghi capannoresi - come into my house - in cui si espresse la solidarietà corale che uomini e donne manifestarono verso ex prigionieri alleati, fuggiaschi”.

9 storie abbinate ad altrettanti luoghi sul territorio del Comune di Capannori che raccontano vicende legate alla resistenza e alla guerra vissuta alle generazioni più giovani. Un'edizione promossa e sostenuta dal Comune di Capannori con il Patrocinio di Regione Toscana e di Lucca Comics and Games la cui presentazione si terrà venerdì 25 gennaio alle ore 17,30 nella sala Pardi del Polo Culturale Artemisia a Capannori.

Un libro agile e colorato, in libreria da venerdì 22 gennaio per i tipi di Pacini Fazzi editore, che attraverso il linguaggio del fumetto vuole intercettare le generazioni più giovani e renderle partecipi della nostra storia recente. Come Scrive il Sindaco di Capannori Menesini nella premessa al volume queste storie vere diventano così “ un racconto per tutti, che ci ricordi come uguaglianza e libertà siano l’unica strada percorribile per un mondo a dimensione di tutti, nessuno escluso”.

Gli autori:

Luca Lenci nasce a Lucca nel 1989. Fumettista e illustratore, nel 2013 riceve la menzione speciale al “Project Contest” di LuccaComics & games e si aggiudica il primo premio al “Mangaka contest”. Pubblica il volume Nicola Pisano (Kleiner flug) e collabora come colorista per L’Ultimo viaggio dell’Endurance. Realizza illustrazioni, copertine di libri, cover di cd, brossure informative, vignette pubblicitarie. Nel 2015 esce Wish you were here - Syd Barrett e i Pink Floyd (Edizioni BD) ed Elba - la profezia di Nerina (Double Shot). Nel 2016 collabora come colorista per La Louve (Edition Sarbacane) e realizza Tre atti, un preludio e un gran finale (Kleiner flug). Nel 2018 si dedica alla realizzazione di Firenze sketch tour (Kleiner Flug), ancora in fase di lavorazione.

Emmanuel Pesi (Barga, 1975) svolge attività di ricerca in storia contemporanea e collabora con il dipartimento di scienze politiche dell’università di Pisa. Tra le sue pubblicazioni, per i nostri tipi: Resistenze civili. Clero e popolazione civile lucchese durante la seconda guerra mondiale (2010), Dalla guerra alla democrazia. La ricostruzione in Provincia di Lucca 1944-1948 (2012) e La nuova via. I socialisti lucchesi nel secondo dopoguerra (2016).