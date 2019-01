Piana



A Capannori tanti presepi aperti fino a metà gennaio

mercoledì, 2 gennaio 2019, 17:04

Anche quest'anno grazie all'impegno di associazioni e cittadini sono tante le rappresentazioni artistiche delle natività. Fino a metà gennaio proseguono nelle chiese, pievi, ville e borghi del territorio di Capannori i presepi che renderanno più magico che mai l’inizio del 2019.

L’area numericamente più ricca di presepi è quella che si trova al nord del territorio, sulle pendici delle Pizzorne. Fino al 20 gennaio la chiesa di San Quirico in Petrojo a Valgiano ospiterà il “Presepe di Valgiano”. È promosso dall’associazione “Valle di Giano”. I festivi è visitabile 10 -12.20, 14.30 -19, il sabato 15 -17. Fino al 4 gennaio compreso è aperto anche i feriali dalle 15 alle 19. Fino al 13 gennaio nelle cantine della Canonica della Chiesa Santa Maria Assunta di Tofori si potrà visitare il “Presepe Palcoscenico di Tofori” curato dal locale gruppo parrocchiale. È aperto il sabato e la domenica dalle 14.30 alle 18.30. La Compagnia di Santa Maria Maddalena in Castello cura invece il “Presepe di San Gennaro” allestito nella Chiesa di Santa Maria Maddalena in Castello a San Gennaro. Sarà aperto domenica 6 gennaio dalle 14.30 alle 18.30. Fino al 15 gennaio tutti i giorni dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 si potrà visitare il “Presepe ‘Casa Gori’ Marlia” alla Residenza Sanitaria Assistita “Don Alberto Gori” a Marlia. È curato dal gruppo ACPA (Ascolto, condivisione, promozione, anziani). Nel territorio lucchese ma idealmente facente parte del percorso dei presepi capannoresi è il “Presepe poliscenico della Pieve di San Pancrazio”. Promosso dal gruppo parrocchiale di San Pancrazio è visitabile la domenica dalle 15 alle 19 (Eventuali aperture speciali su appuntamento tel. 3478951026).

Passando sul Monte Pisano, a Ruota tutte le domeniche fino al 20 gennaio dalle 14 alle 19 prosegue “La via dei presepi” con 40 presepi artistici in mostra nei vicoli del paese. Per l’occasione ci saranno anche varie iniziative; domenica 6 in piazza del Rio alle 14 è in programma “Regala un biscotto” e alle ore 16 ci sarà l’esibizione del gruppo di musica popolare italiana “Baldo degli Ubaldi”.

Proseguono anche gli appuntamenti di “Presepi nelle capelle dei palazzi di città e campagna” a cura dell'associazione Ville e Palazzi Lucchesi. Il 5, 6, 12 e 13 gennaio dalle 11 alle 13 e dalle 14.30 alle 16.30 si potrà visitare la Natività allestita nella Cappella Santini a Villa Santini – Torrigiani a Camigliano.

I presepi sono una delle sezioni del calendario “Natale è festa a Capannori” promosso dal Comune e consultabile sui siti www.comune.capannori.lu.it e www.capannori-terraditoscana.org.