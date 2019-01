Piana



A "La Magione del Tau" "Le incisioni dell'anima" di Francesca Alma

mercoledì, 30 gennaio 2019, 10:42

"Le incisioni dell'anima" di Francesca Alma saranno in mostra a La Magione del Tau in piazza Ricasoli, 7 ad Altopascio da domenica 3 febbraio a sabato 2 marzo.

Traendo ispirazione da artisti come Pietro Annigoni, Amedeo Lanci, Silvio Loffredo e Riccardo Tommasi Ferroni,Francesca Alma ha reso il suo segno fluidamente modulato per ogni occasione. I volti dei suoi protagonisti, sia che siano umani, che siano quelli di angeli, o che siano quelli di animali, sono ricchi al contempo di forza, dolcezza e sicurezza, evidenziando uno slancio creativo capace di trasferire il suo intimismo a chi osserverà le opere in cui molti, coscienti, potranno riconoscersi.

La mostra sarà visitabile tutti i giorni, escluso il martedì, dalle ore 17 all'una.

"Non esito subito ad affermare – il nostro tempo ha perentoriamente bisogno di parole chiare, data la confusione che alberga sempre più nell'universo artistico - che stimo Alma Francesca per la professionalità con la quale porta avanti, come pochi, la cosiddetta " arte incisoria", settore che oggi, è bene stigmatizzarlo, ha bisogno d'essere rivalutato, in quanto nei recenti decenni troppa gente, anche senza scrupoli, l'ha gettato nella tomba della confusione.

Ammirando le sue incisioni (puntesecche, acqueforti e via dicendo) mi vengono in mente – guardando al passato – più e più nomi che l'hanno magnificamente esaltata: da Pietro Annigoni ad Amedeo Lanci, da Silvio Loffredo a Riccardo Tommasi Ferroni, a Vinicio Berti, Renzo Grazzini e altri ancora, ma l'argomento è talmente ampio da farmelo subito chiudere dicendo subito che "le incisioni sono solo per palati fini", cioè per persone sensibili e preparate.

Il segno, fluidamente modulato per ogni occasione e tema da Alma Francesca, va sempre al dunque senza incertezze: i volti stessi dei suoi protagonisti " umani", gli angeli e gli arcangeli, le farfalle, le danze aggregative, dicono di una figurazione autonoma ricca di forza/tensione e dolcezza, e sicurezza, con l'insieme che – passo dopo passo, con un'immaginazione che segue l'altra in continuità – evidenzia uno slancio creativo opportunamente significato nella forma espressiva inizialmente concretata sulla lastra e svelata sulla sicura dolcezza cartacea.

La cosiddetta fantasia/immaginazione messa in essere da Alma Francesca tramite una fisicità segnica degna di grande attenzione sia da parte del pubblico più qualificato, sia da critici e da storici d'arte e da altri "addetti ai lavori", costituisce e simboleggia il suo 2 mondo" affidandolo ad un rettangolo magico in cui molti di noi, coscienti, potranno riconoscersi.

Dico soltanto che è riuscita – ma lo fa con costanza – a trasformare in immagine le situazioni e i temi più vari, particolari e persino difficili, agendo con atti logici, risposte che investono il suo coerente intimismo e l'altrui realtà.

Incisioni dell'anima, quelle di Alma Francesca, e come altro potrei definirle?.

Marina di Pietrasanta, 27 Gennaio 2016

Lodovico Gierut

Critico d'arte

Francesca Alma nasce a Benevento. Pittrice autodidatta si diploma in figurinista e disegnatrice di stoffe con specializzazione in "Storia del costume" alla scuola di moda Valenti a Milano. Frequenta i corsi di incisione calcografica tenuti dai Maestri Paolo Ciampini, Romano Masoni e Antonio Bobo' e i corsi di scultura del Maestro d'arte Annarita Tapinassi. Le sue opere sono custodite in collezioni pubbliche e private.

La Magione del Tau è un'accogliente taverna degustazione situata in piazza Ricasoli 7, nel centro storico di Altopascio in provincia di Lucca, dove si possono assaggiare prodotti artigianali di piccole produzioni legate alla tradizione, e votati all'eccellenza, come salumi, formaggi e carpacci. Oltre a questo vengono proposte serate a tema, aperitivi e "serate fuori schema", mostre itineranti, aperitivi letterari.