A Marlia arriva il Torino per ricordare la Shoah e la figura del tecnico Erbstein

venerdì, 18 gennaio 2019, 15:33

I cittadini diventano protagonisti della campagna del Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord per il recupero straordinario delle canalette irrigue della Piana: un piano di interventi, attualmente in corso, che vede l’Ente consortile investire oltre 450mila euro

venerdì, 18 gennaio 2019, 14:00

Sono stati 4mila e 200 i capannoresi che hanno firmato per chiedere al sindaco Luca Menesini di ricandidarsi alle prossime elezioni comunali. Le firme sono state raccolte da assessori e da consiglieri comunali del centrosinistra e da semplici sostenitori dell'attuale primo cittadino di Capannori

venerdì, 18 gennaio 2019, 12:49

L'iniziativa rientra nell'ambito del progetto "Tu qui". Un modo per le mamme e papà in dolce attesa per entrare in contatto con il loro bimbo ancora prima del parto

venerdì, 18 gennaio 2019, 12:28

Il comune appoggia l'iniziativa della regione Toscana sul monitoraggio delle polveri sottili e insieme all'ordine dei medici di Lucca si mette a disposizione per sostenere, anche con risorse proprie, qualunque indagine seria e affidabile per individuare le origini delle polveri sottili, fino a individuare una sede sul suo territorio per...

venerdì, 18 gennaio 2019, 11:35

Fratelli d'Italia Capannori sostiene che "vari esponenti e simpatizzanti del sindaco Menesini siano stati inviati tra case e negozi per un'indagine 'esplorativa' circa il gradimento dei capannoresi riguardo al Sindaco ed all'amministrazione comunale in generale"

venerdì, 18 gennaio 2019, 11:00

Nella notte di sabato scorso i carabinieri hanno denunciato a Fornaci di Barga un uomo 32enne di Barga che ha evidenziato un tasso alcolemico pari a 0,98 g/l, e un ragazzo 26enne residente a Capannori, che ha evidenziato un tasso alcolemico pari a 0,96 g/l.