Piana



A marzo saranno ultimati i lavori per l'estensione della rete metano a San Ginese di Compito e Castelvecchio di Compito

martedì, 8 gennaio 2019, 16:34

Procedono secondo la tabella di marcia i lavori per l'estensione della rete del metano nelle frazioni di San Ginese di Compito e Castelvecchio di Compito. A San Ginese, la frazione interessata dall intervento più consistente, l'opera si concluderà a fine marzo, mentre per quanto riguarda Castelvecchio di Compito il termine dei lavori è previsto entro il mese di febbraio. Le opere sono realizzate da Gesam spa per un investimento complessivo di circa 1 milione di euro in collaborazione con il Comune.

"Si tratta di opere rilevanti grazie alle quali andiamo a fornire a molte famiglie del Compitese un servizio essenziale e di fondamentale importanza come quello del metano atteso da tempo - afferma l'assessore ai lavori pubblici, Pier Angelo Bandoni-. I lavori stanno procedendo secondo il cronoprogramma per cui saranno ultimati a marzo così come previsto. Siamo di fronte a investimenti rilevanti da parte di Gesam spa grazie ad una programmazione concordata con l'amministrazione comunale. Questi lavori seguono quelli già realizzati per estendere la rete del gas naturale, sempre nel Compitese, lungo la via Sarzanese Valdera a Colle, Pieve e Castelvecchio di Compito per un tratto di circa quattro chilometri e mezzo".

Per quanto riguarda San Ginese di Compito i lavori hanno preso il via da via di Villa e le condotte del gas naturale interessano la viabilità comunale e privata (l'opera riguarda anche varie traverse vicinali o private) per un totale di circa tre chilometri e mezzo per un investimento di poco inferiore ai 700 mila euro. Le altre strade interessate dalla posa delle condotte del metano sono via della Circonvallazione nel tratto compreso tra l'incrocio con via di Villa e l'incrocio con via dei Pierini, via dei Pierini, via dei Palmini, via di San Ginese nel tratto che va dalla scuola primaria ad oltre cento metri dopo l'incrocio con via dei Palmini e un tratto di via di Casteldurante dall'incrocio con via di San Ginese fino alla chiesa parrocchiale di San Ginese. Le strade interessate dall'intervento di estensione vengono chiuse al transito a tratti in base all'avanzamento del cantiere e viene garantito l'accesso ai residenti. Per raggiungere la frazione è garantita una viabilità alternativa.

A Castelvecchio di Compito l'estensione della rete del metano è in fase di realizzazione in alcuni tratti di via del Molino e via di Castelvecchio per un investimento superiore ai 300 mila euro. In questo caso le nuove condotte del gas naturale vengono posate su viabilità comunale e privata per circa due chilometri. Anche in questo caso le viabilità vengono chiuse al transito a tratti in base all'avanzamento del cantiere garantendo l'accesso ai residenti con la possibilità di utilizzare una viabilità alternativa.