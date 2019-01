Piana



A Porcari un nuovo centro per la procreazione assistita

mercoledì, 9 gennaio 2019, 11:28

A Porcari nasce “Eureka”, un nuovo centro specializzato nella Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) che verrà inaugurato l’11 gennaio alle 18.30 in via Romana Est al numero 137.

Questa struttura sanitaria d’avanguardia prende vita da un’idea del Dottor Claudio Campi, che da oltre dieci anni svolge attività ambulatoriale ostetrico-ginecologica con supporto ecografico e attività di chirurgo specializzato in isteroscopie diagnostiche, biopsie e altre tipologie di intervento. Un’idea maturata per rispondere in maniera adeguata a una crescente domanda che viene proprio dai pazienti e dalle pazienti, in una parola dalle coppie alla ricerca di una soluzione che permetta loro di coronare un sogno: diventare genitori.

Una domanda avvertita in maniera diretta sul territorio e che trova una sua corrispondenza anche nei dati sull’infertilità diffusi nel 2018 dal registro nazionale sulla PMA.

Per questo “Eureka” nasce come Centro per la Procreazione Medicalmente Assistita di I livello, unica struttura privata con queste caratteristiche in provincia di Lucca, dotandosi di un’équipe completa e preparata, composta, oltre che dal Dottor Campi, da Giovanna Simi (ginecologa), Paolo Giovanni Artini (biologo), Stefano Simi (andrologo) e da Claudia Davini (infermiera).

L’appuntamento è dunque per venerdì 11 gennaio alle 18.30, quando, a margine dell’inaugurazione del Centro, verranno illustrate tutte le opportunità offerte da questa nuova struttura.