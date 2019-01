Ad Artè lo spettacolo "L'allenatore e la ballerina"

Altri articoli in Piana

giovedì, 31 gennaio 2019, 14:24

"Diventa un ortista!" Con questa esortazione l'amministrazione D'Ambrosio ha pubblicato un avviso per l'assegnazione dei 40 orti urbani che sorgeranno nel complesso "La Paduletta", tra via Regione Piemonte e via Regione Emilia-Romagna, recentemente riqualificato nell'ambito del progetto "Centomila orti in Toscana" e assegnato in gestione all'associazione Auser verde e soccorso...

giovedì, 31 gennaio 2019, 14:15

Sono stati in molti i cittadini che, ieri sera hanno partecipato all’incontro sul piano straordinario del Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord, in collaborazione col Comune di Capannori, per la manutenzione ed il recupero delle canalette irrigue del Capannorese, presso la sede dei donatori di sangue di Lunata

giovedì, 31 gennaio 2019, 14:13

Al via la prima edizione di "Scopriti!", un percorso di auto-valorizzazione e scoperta dei propri talenti rivolto a 10 giovani del territorio

giovedì, 31 gennaio 2019, 13:12

Sarà pubblicato dal 31 gennaio al 2 marzo il bando comunale per l'assegnazione ai cittadini interessati dei setti orti urbani posti all'interno del giardino della Fondazione Pellegrini Carmignani, esteso su una superficie complessiva di 210 metri quadri, nel centro storico di Montecarlo

giovedì, 31 gennaio 2019, 12:33

L'Oasi Wwf "Bosco del Bottaccio" di Castelvecchio di Compito, uno degli angoli più incontaminati del territorio in cui è possibile ammirare uccelli rari, un bosco e un'area umida a testimonianza di quello che era un tempo il paesaggio delle pianure interne della Toscana, riapre le porte al pubblico

giovedì, 31 gennaio 2019, 11:25

La formazione continua e con relatori di altissima qualità rappresenta un elemento chiave per la cura e la crescita di giovani talenti. Per questo il Tau calcio - Centro di formazione Inter prosegue nella serie di stage formativirivolti ad allenatori e dirigenti del settore giovanile, organizzati nell'ambito del programma "Scuola...