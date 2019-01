Ad Artè lo spettacolo "Ulisse ed io" con Sebastiano Somma

Altri articoli in Piana

lunedì, 28 gennaio 2019, 16:30

L'amministrazione Menesini ha definito le tappe che porteranno ad aprire il cantiere entro il 2019. Il progetto definitivo dell'opera sarà pronto a metà febbraio. A questo punto, dopo aver acquisito i pareri dalla Regione e della Provincia, sarà approvato dalla giunta che lo metterà all'attenzione del consiglio comunale per la...

lunedì, 28 gennaio 2019, 15:17

Intorno alle ore 14 un ciclista è stato coinvolto in incidente stradale in via Mammianese Sud ad Altopascio. Il ferito è stato accompagnato in codice rosso dal Pegaso all'ospedale di Cisanello per politrauma. Notizia in aggiornamento

lunedì, 28 gennaio 2019, 15:02

Ancora un successo, il settimo consecutivo, nel campionato di Promozione per la Farmacia Biagi Capannori, che vince lo scontro diretto per il quinto posto espugnando il PalaVinci (38-63) contro il BRB Montecatini e riuscendo anche a ribaltare la differenza canestri.

lunedì, 28 gennaio 2019, 13:22

Sarà proiettato domani sera alle 21 ad Artè il docu-film 'Choose Love' di Thomas Torelli, con la presenza del regista e dibattito finale. 'Choose Love' racconta il percorso che ognuno di noi dovrebbe fare scegliendo ogni giorno, in ogni istante, un atteggiamento nei confronti del prossimo e della vita

lunedì, 28 gennaio 2019, 12:38

Domani alle 21, al museo Athena di via Carlo Piaggia a Capannori, si terrà la presentazione della pubblicazione "Una Repubblica tradita", ovvero il catalogo della mostra fotografica realizzata dall'Associazione culturale Ponte in occasione dei 70 anni della Costituzione

lunedì, 28 gennaio 2019, 12:11

Sono stati la riflessione sui temi della Shoah e della violenza e il divertimento a vincere ieri (domenica) allo stadio di Marlia dove si è svolta la seconda edizione del "Memorial Erno Egri Erbstein", quadrangolare di calcio giovanile promosso dal comune di Capannori in occasione della Giornata della Memoria