Ad Athena la presentazione della pubblicazione "Una Repubblica tradita"

Altri articoli in Piana

lunedì, 28 gennaio 2019, 16:30

L'amministrazione Menesini ha definito le tappe che porteranno ad aprire il cantiere entro il 2019. Il progetto definitivo dell'opera sarà pronto a metà febbraio. A questo punto, dopo aver acquisito i pareri dalla Regione e della Provincia, sarà approvato dalla giunta che lo metterà all'attenzione del consiglio comunale per la...

lunedì, 28 gennaio 2019, 15:17

Intorno alle ore 14 un ciclista è stato coinvolto in incidente stradale in via Mammianese Sud ad Altopascio. Il ferito è stato accompagnato in codice rosso dal Pegaso all'ospedale di Cisanello per politrauma. Notizia in aggiornamento

lunedì, 28 gennaio 2019, 15:02

Ancora un successo, il settimo consecutivo, nel campionato di Promozione per la Farmacia Biagi Capannori, che vince lo scontro diretto per il quinto posto espugnando il PalaVinci (38-63) contro il BRB Montecatini e riuscendo anche a ribaltare la differenza canestri.

lunedì, 28 gennaio 2019, 13:22

Sarà proiettato domani sera alle 21 ad Artè il docu-film 'Choose Love' di Thomas Torelli, con la presenza del regista e dibattito finale. 'Choose Love' racconta il percorso che ognuno di noi dovrebbe fare scegliendo ogni giorno, in ogni istante, un atteggiamento nei confronti del prossimo e della vita

lunedì, 28 gennaio 2019, 13:00

Giovedì 31 gennaio alle 21 al teatro Artè nell'ambito della Stagione Teatrale promossa dal comune e gestita da 'Battista Ceragioli Management' andrà in scena lo spettacolo 'Ulisse ed io' con Sebastiano Somma. Si tratta di un reading teatralizzato tratto dall'Odissea di Omero.

lunedì, 28 gennaio 2019, 12:11

Sono stati la riflessione sui temi della Shoah e della violenza e il divertimento a vincere ieri (domenica) allo stadio di Marlia dove si è svolta la seconda edizione del "Memorial Erno Egri Erbstein", quadrangolare di calcio giovanile promosso dal comune di Capannori in occasione della Giornata della Memoria