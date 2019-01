Al Museo Athena inaugura la mostra "Scorci Notturni" di Guido Sodini

Altri articoli in Piana

venerdì, 4 gennaio 2019, 13:03

Uno dei giorni più attesi dalle bambine e dai bambini, Befana, è alle porte. Domani (sabato) e dopodomani (domenica) sul territorio di Capannori sono in programma vari appuntamenti che mettono al centro la tradizione dell'Epifania

giovedì, 3 gennaio 2019, 15:36

Refettori più belli e funzionali, insonorizzati e quindi più sicuri per i bambini. Nuovi arredi interni ed esterni, nuove tinteggiature e nuovo materiale didattico. Il 7 gennaio gli studenti altopascesi troveranno scuole rinnovate e più attrezzate

giovedì, 3 gennaio 2019, 14:49

La lettera era partita negli ultimi giorni dell'anno dopo che, a fasi alterne, si segnalavano presenze all'interno dell'ex albergo Corallo, immobile privato e abbandonato da tempo che si trova accanto al centro anziani e all'impianto sportivo. La vicenda, seguita da tempo dall'amministrazione comunale, si è arricchita di un nuovo capitolo

giovedì, 3 gennaio 2019, 12:52

Al via la prossima settimana i lavori per la realizzazione del parco dove i bambini e le bambine che frequentano la scuola primaria di Lunata potranno giocare e svolgere attività educative all'aperto e in sicurezza

giovedì, 3 gennaio 2019, 11:30

L'esposizione raccoglie le opere realizzate nell'ultimo anno attraverso le quali il pittore continua il suo personale cammino all'interno di mondi immaginari

mercoledì, 2 gennaio 2019, 18:44

Dopo i concerti di Natale per la prefettura, per il teatro di Peccioli e per il presepe vivente di Ruota, il soprano Paola Massoni & il Coro Kalliope Enjoy si esibiranno domenica 6 gennaio nella Chiesa di San Salvatore di Badia di Cantignano