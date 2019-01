Al via gli incontri pubblici sul nuovo piano operativo

Altri articoli in Piana

lunedì, 14 gennaio 2019, 11:56

Emanuele Carrara lascia il suo incarico di rappresentante del comune di Porcari in Acquapur. Sono stati sette anni di intenso e proficuo lavoro al servizio dell’azienda e dei cittadini, durante i quali sono stati raggiunti risultati di grande spessore.

lunedì, 14 gennaio 2019, 11:53

L'attore autore e regista pluripremiato, che ha lavorato in tv insieme a Serena Dandini, inaugura la nuova stagione di prosa con un'opera frutto del mix dei suoi successi precedenti con i personaggi di Laika, Pueblo e di un terzo lavoro ancora in stesura

lunedì, 14 gennaio 2019, 09:51

Prenderà il via il 3 febbraio la 40^ edizione del Carnovale Porcarese, che come ogni anno riempirà di musica e di colori la Piazza Felice Orsi, per cinque domeniche consecutive

lunedì, 14 gennaio 2019, 09:23

Nella gara del girone C del campionato under 18 femminile, prestazione alquanto negativa della Polisportiva Volley Capannori che sul proprio campo della palestra dell’Istituto Comprensivo Marco Da Valle di Capannori, subisce una schiacciante sconfitta

lunedì, 14 gennaio 2019, 08:52

Nei piani rosablu dei prossimi match andrà valutata anche la distribuzione di eparina durante il match. Per evitare attacchi cardiaci. Una gara , quella con Agliana, vietata ai cardiopatici, bella, intensa e correttissima ha visto prevalere i rosablu al fotofinish dopo che tutto avrebbe potuto succedere.

lunedì, 14 gennaio 2019, 08:45

Il 2019 si apre con il quinto successo consecutivo per la Farmacia Biagi Capannori, che ora si trova a pieno titolo in zona playoff nel campionato di Promozione. Successo anche per l'Under 18 Silver nel derby contro il Cmb Lucca