Piana



Al via i lavori per la realizzazione di un ampio parco alla scuola primaria di Lunata

giovedì, 3 gennaio 2019, 12:52

Al via la prossima settimana i lavori per la realizzazione del parco dove i bambini e le bambine che frequentano la scuola primaria di Lunata potranno giocare e svolgere attività educative all'aperto e in sicurezza.

E' infatti terminata la procedura di esproprio del terreno ai privati e il Comune di Capannori ha già affidato i lavori per creare una nuova area verde, che sorgerà in una zona adiacente al plesso scolastico di via del Casalino. Si tratta di un intervento molto atteso dal mondo scolastico della scuola primaria di Lunata, dalle famiglie e dai bambini, e che il sindaco Luca Menesini si era preso l'impegno di tradurre in realtà.

Il parco, che vede un investimento comunale di 82.000 euro, avrà una superficie di oltre 2.000 metri quadrati e al suo interno saranno piantumate essenze arboree locali. Per garantire la sicurezza degli alunni la nuova area verde sarà recintata con pali e una rete metallica provvista di un cancello carrabile.

"Con l'ampliamento della scuola di Lunata avevamo ridotto lo spazio all'aperto a disposizione dei bambini – afferma l'assessore alla scuola Francesco Cecchetti-. Pertanto avevamo avvertito subito l'esigenza di ampliare l'area a verde, in modo da restituire degli spazi esterni più grandi. Con questa operazione diamo ai bambini un parco molto più grande di quello a cui erano abituati, e quindi nella prossima primavera gli alunni della scuola primaria di Lunata potranno svolgere attività di gioco, osservazione, ricerca, studio e socializzazione a contatto con la natura. Con il nuovo parco, questa scuola sarà più che mai a misura di bambino, soddisfacendo le esigenze della zona centrale del territorio. Il nostro impegno nei confronti di questo plesso scolastico proseguirà con la realizzazione, in una fase successiva, anche di un nuovo parcheggio che aumenterà il numero di posti auto nelle vicinanze della scuola e migliorerà la viabilità nella zona".

La scuola "Don Bosco – Don Bigongiari" di Lunata ospita circa 250 alunni. Nel 2016 è stata ampliata, in continuità con l'edificio esistente, nella parte nord-ovest con una nuova ala ampia 310 metri quadrati che ospita la mensa e una sala polivalente.