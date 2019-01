All’auditorium Da Massa Cararra in scena la magia del musical

Altri articoli in Piana

giovedì, 10 gennaio 2019, 10:16

Torna l’appuntamento con il ciclo di incontri di lettura ad alta voce per bambini da 0 a 6 anni denominati “Nati per Leggere”. Sabato 12 gennaio, dalle 10.15 alle 11.45, alla biblioteca di Porcari i lettori racconteranno a bambini e genitori delle bellissime storie

mercoledì, 9 gennaio 2019, 16:37

"Promesse da marinai? Sembrerebbe proprio di sì a guardare lo stato di non avanzamento dei lavori per la realizzazione della pista ciclopedonale di via Paladini ad Antraccoli" attacca il capogruppo di Lucca Civica, il consigliere comunale Claudio Cantini.

mercoledì, 9 gennaio 2019, 16:13

Le bollette dei rifiuti saranno più leggere per i cittadini più virtuosi di Capannori. Da quest’anno, infatti, salirà dal 30 per cento al 40 per cento lo sconto sulla parte variabile della tariffa per chi aderisce al progetto “Famiglie Rifiuti Zero”

mercoledì, 9 gennaio 2019, 15:27

Rientro dalle vacanze amaro per la Polisportiva Capannori Volley che nella ripresa del campionato femminile under 18 girone C dopo la pausa natalizia, è stata sconfitta in esterna al PalaItis Fermi, dalla Lucchese Pallavolo

mercoledì, 9 gennaio 2019, 11:36

La scuola secondaria di primo grado Carlo Piaggia è lieta di invitare genitori e futuri studenti alla giornata di Scuola Aperta 2019 che si svolgerà sabato 12 gennaio dalle 15 alle 18

mercoledì, 9 gennaio 2019, 11:28

A Porcari nasce “Eureka”, un nuovo centro specializzato nella Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) che verrà inaugurato l’11 gennaio alle 18.30 in via Romana Est al numero 137