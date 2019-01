Piana



Alloggiava quattro rom con precedenti per furto ed altri reati senza averli registrati: denunciato albergatore

giovedì, 17 gennaio 2019, 15:27

I carabinieri della compagnia di Lucca, nel corso dei controlli straordinari del territorio per contrastare i furti che sono stati registrati nei comuni della piana lucchese hanno controllato alcune strutture recettive (hotel, alberghi e b&b) situate nella zone più periferiche della piana per la ricerca di persone provenienti da fuori provincia "in trasferta" criminosa per la commissione di reati contro il patrimonio.

In un albergo sono state trovate alloggiate quattro persone di etnia rom con precedenti per furto ed altri reati. Gli alloggiati non erano stati registrati dall'albergatore con la conseguenza per le forze dell'ordine di non essere portate a conoscenza della loro presenza sul territorio per i necessari controlli e accertamenti.

L'attività di controllo straordinario del territorio ha fatto emergere comportamenti elusivi della legalità da parte dell'operatore alberghiero che non osservando la normativa che impone la comunicazione giornaliera all’autorità di pubblica sicurezza dell’arrivo delle persone alloggiate ha consentito "rifugio" a persone che verosimilmente si trovavano in questa provincia per commettere furti creandosi l'alibi in caso di controllo su strada dell'alloggiamento in albergo, di fatto usato come base logistica.

L’attività oltre a permettere di individuare una struttura che ospitava nomadi di etnia ROM, tutti gravati da precedenti contro il patrimonio, che non aveva provveduto alla prevista comunicazione giornaliera, si è conclusa con la denuncia del titolare dell’attività recettiva all’Autorità Giudiziaria, e con l'emissione di fogli di via da questa Provincia dei quattro pregiudicati di etnia rom ospitati nella struttura non avendo saputo giustificare la loro presenza nella provincia di Lucca.

I controlli proseguiranno nei prossimi giorni e verranno estesi ad altre strutture ricettive della provincia.