Ascit prende in affitto il capannone vicino all’ex inceneritore

mercoledì, 30 gennaio 2019, 14:59

Una struttura per il deposito di presse e contenitori vuoti e, presto, anche un’opportunità in più per tutti gli utenti di Ascit servizi ambientali spa residenti nel comune di Altopascio.

L’azienda di gestione rifiuti ha, infatti, firmato il contratto di affitto del capannone situato vicino all’area dove sorgeva l’ex inceneritore del Cerro, oggi demolito e in corso di ristrutturazione, da parte dell'amministrazione comunale, per ospitare la futura isola ecologica. Il nuovo spazio, che nasce per rendere più agevoli gli spostamenti e per essere più vicini ad aziende e cittadini, così come voluto dal Comune e da Ascit, verrà utilizzato come deposito per i contenitori vuoti da assegnare alle imprese e, successivamente, come luogo aggiuntivo per i servizi complementari utili per la cittadinanza.

Le operazioni di trasloco dei contenitori vuoti - da assegnare poi alle aziende con le consuete modalità - hanno preso il via questa mattina (30 gennaio). Prossimamente, all’interno dell’immobile, in attesa di avere pronti e operativi l'isola ecologica e il centro di raccolta, troveranno posto gli ulteriori servizi rivolti alle famiglie, con l’obiettivo di sfruttare al meglio gli ambienti a disposizione nello stabile e rendere il sistema ancor più accessibile all’utente. Non appena il magazzino entrerà a regime, infatti, prenderà il via la distribuzione dei materiali necessari al porta a porta, dando la possibilità ai cittadini di ritirare anche qui, comodamente, i bidoncini, i sacchetti o le compostiere.

“Abbiamo concordato insieme con Ascit la possibilità di attivare da subito un servizio nuovo per i cittadini di Altopascio, uno sportello di prossimità a disposizione della cittadinanza – spiega l'assessore all'ambiente, Daniel Toci – Il servizio di ritiro bidoncini, sacchetti e compostiere sarà poi garantito direttamente nel centro raccolta (che sorge al posto dell'ex inceneritore di Altopascio), una volta che l'isola ecologica entrerà in funzione. Una novità importante, frutto anche di un rapporto costante di condivisione e collaborazione con Ascit, con l'obiettivo di offrire sempre maggiori servizi agli utenti e al territorio altopascese”.

“L’affitto del nuovo magazzino – aggiunge il presidente di Ascit, Maurizio Gatti – è funzionale a due importanti aspetti. Da una parte, quello organizzativo e logistico per la nostra azienda: la consegna dei contenitori alle attività, infatti, da adesso, diventa più semplice e veloce in termini di spostamenti sul territorio. Dall’altra, quello del rapporto con il cittadino e dell’attenzione nel voler rendere il servizio sempre più calato nella vita quotidiana dell’utente, anche ampliando, come in questo caso, gli sportelli dove ritirare i materiali per il porta a porta. Siamo convinti che questa novità si tradurrà in una preziosa opportunità per tutti”.