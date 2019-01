Piana



Aumento Ires, Conte risponde a Frediani: "Riformuleremo meglio la disciplina fiscale"

mercoledì, 2 gennaio 2019, 11:36

Il presidente del consiglio Giuseppe Conte, ricevuta la lettera dell’assessore Serena Frediani contenente un appello contro l’aumento dell’Ires per i soggetti del non profit, ha risposto celermente inviandole nei giorni scorsi una nota attraverso la sua segreteria. “Provvederemo quanto prima, a gennaio, a intervenire per riformulare e calibrare meglio la disciplina fiscale sull’ires” si legge fra l’altro nella nota.



L’assessore capannorese, che si era appellata al premier per avere risposte certe sul destino dell’aumento dell’ires per il non profit inserito nella manovra finanziaria, e per sollecitare la piena attuazione della Riforma del Terzo Settore, si dice grata della risposta e dell’impegno preciso manifestato dal presidente del consiglio.



“Le dichiarazioni di alcuni esponenti del governo, penso alla sottosegretaria all’economia Laura Castelli che si era detta pronta a difendere il raddoppio dell’ires per il non profit, hanno continuato a preoccupare il mondo del volontariato nonostante la retromarcia annunciata da alcuni ministri.



Le dichiarazioni chiare del premier, che indicano il mese di gennaio come termine per la correzione di questa norma palesemente ingiusta, contribuiscono a rasserenare un Mondo che merita sostegno e cura.



Lo stesso capo dello Stato d’altronde ha sottolineato, nel suo discorso di fine anno, quanto vadano evitate “tasse sulla bontà” alle realtà del Terzo Settore che rappresentano una rete preziosa di solidarietà. “