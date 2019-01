Piana



Bama, si infortuna De Falco

mercoledì, 30 gennaio 2019, 12:01

Brutta tegola per il Bama Altopascio alla vigilia della fase decisiva del campionato. Domenico De Falco, già assente nel turno precedente con Pino Firenze, si é accasciato a terra domenica scorsa a Castelfiorentino per il riacutizzarsi dello stesso guaio muscolare. Il responso strumentale parla di strappo muscolare di 1,5cm, infortunio che costringerà l'ala/centro rosablu a stare lontano dai campi di gioco per almeno 40 giorni. Purtroppo i guai fisici hanno già tenuto De Falco lontano dal parquet per quattro gare fino ad oggi più due ( a Lucca ed a Valdisieve) nei 12 ma in condizioni molto deficitarie. A ciò va aggiunta anche un'assenza per squalifica. Adesso saranno come minimo altre 6 gare. Un ruolino di marcia non invidiabile per la franchigia del Tau. Ormai una costante in casa altopascese il doversi confrontare con infortuni in serie.



"Questa non ci voleva - dichiara il presidente altopascese Sergio Guidi - in questa fase di campionato delicatissima. Siamo a 18 punti ma il nono posto dista solo 4 punti ed il decimo (playout) 6 . Le prossime gare saranno decisive per le nostre sorti, al di là della mia assoluta convinzione che se al 24' Domenico non si fosse infortunato avremmo espugnato Castelfiorentino. Ovviamente non lo sapremo mai, ma masticando basket da sempre credo di non sbagliarmi. Per non scendere in acque paludose adesso più che mai c'é bisogno del 120% da parte di tutti e che lo staff tecnico riesca a motivare, coinvolgere ed ottenere il massimo da ogni componente del roster. Altrimenti - conclude Guidi - corriamo il rischio di gettare alle ortiche un girone di andata meraviglioso".