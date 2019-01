Piana



Bf Porcari: infortuni e malanni condizionano le squadre

venerdì, 18 gennaio 2019, 09:14

Settimana difficile dal punto di vista dei risultati per le formazioni agonistiche del Basket Femminile Porcari. Un solo successo, quello della squadra di Promozione contro Pisa, e tre sconfitte, tra cui quella della stessa Promozione che, falcidiata da problemi fisici, nel recupero ha lasciato i due punti sul campo del Costone Siena. Ora c’è solo da sperare che i contrattempi siano finiti e che le squadre possano allenarsi al meglio e al completo per essere competitive per il prosieguo della stagione.



Ferma l’Under 14 Silver, che tornerà a giocare sabato 26 alle 16 al Palasuore contro il Costone Siena (inizio della seconda fase di campionato), Ferma anche l’Under 18, che torna in campo lunedì 21 alle 20,30 a Figline Valdarno contro il Don Bosco. Vediamo gli altri risultati.



Under 14 Gold. Bf Porcari - Galli 28-43 (9-18; 16-28; (21-37)

Fusari, Diroma 4, Papa 7, Marsili 9, Cavalzani, Terbraake, Leli, Uberti, Bianchi 3, Spitaletto, Ndiaye 5. All. Salvioni. Prossimo match domenica 20 alle 16 al Palavinci contro la Pf Montecatini.



Under 16. Bf Pontedera - Bf Porcari 55-42 (10-5; 21-16; 37-23). Giuliani 14, Donatini F. 6, Martini, Granata, Bartoli 13, Marku 1, Donatini A., Vasilache 4, Tocchini 4, Piga, Manzoli, Gaina. All. Taddei. Prossima gara sabato 19 alle 15.30 al Palasuore contro Ghezzano.



Promozione. Bf Porcari - Ies Pisa 46-39 (15-6; 26-25; 35-27). Peri 2, Castiglioni 14, Bendinelli, Casentini 2, Parlanti 6, Cardella 3, Giovacchini 1, Ricci 6, Del Frate 8, Baroni, Baglioni 4, Pagnini. All. Corda.

Costone Siena - Bf Porcari 50-40 (14-11; 26-23; 36-31). Petroni 2, Peri, Castiglioni 8, Casentini 3, Parlanti 8, Cardella, Giovacchini 7, Ricci 4, Del Frate 2, Baroni 4, Baglioni 2, Pagnini. All. Corda. Domenica 20 si torna in campo a Pomarance alle 21.