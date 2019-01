Biblioteca comunale, raddoppiate le presenze in un anno. Confermata la gestione per il bienno 2019-20

Altri articoli in Piana

martedì, 22 gennaio 2019, 15:02

"Invecchiamento attivo - Le strategie del Sistema Sanitario Toscano" è il titolo del convegno in programma sabato 26 gennaio 2019 a partire dalle ore 8.30 nell’auditorium del Centro Sanitario di Capannori, in piazza Aldo Moro

martedì, 22 gennaio 2019, 14:53

Simone Marconi e Francesco Fagni (Lega Altopascio) intervengono in merito al consiglio comunale di ieri sera ad Altopascio

martedì, 22 gennaio 2019, 12:46

Evento di spicco del programma dedicato alla 'Giornata della Memoria' promosso dal comune in collaborazione con Regione Toscana e Istituto Storico dell'Età Contemporanea e della Resistenza in provincia di Lucca

martedì, 22 gennaio 2019, 11:11

Appuntamento molto atteso, stasera, a Capannori, al cinema Artè in piazza della chiesa alle 20,30, per la proiezione del film-documentario sulla vita di Erno Egri Erbstein, il tecnico ungherese di origini ebree che seppe portare la Lucchese ai massimi livelli in serie A e creare il Grande Torino, prima del...

lunedì, 21 gennaio 2019, 21:39

Questo è quello che è emerso dal consiglio comunale di questa sera, lunedì 21 gennaio, dove la maggioranza, che proprio in questa occasione doveva approvare il provvedimento ritenuto essenziale per questa amministrazione sulla pratica Celtex, non ha raggiunto il numero legale

lunedì, 21 gennaio 2019, 19:00

Questa mattina più agenti della procura della Repubblica di Lucca hanno fatto visita a vari uffici del comune di Altopascio