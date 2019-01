Piana : montecarlo



Biblioteca comunale, raddoppiate le presenze in un anno

sabato, 26 gennaio 2019, 15:15

Raddoppiate in un anno le presenze presso la Biblioteca Comunale di Carlo Cassola di Montecarlo. Questo il dato tecnico più significativo emerso dal rendiconto della gestione della struttura comunale affidata dall'amministrazione comunale alla cooperativa Artarte anche per il prossimo biennio 2019-20.

Un obiettivo reso possibile dall'ampliamento dell'oratio voluto dall'amministrazione comunale passato progressivamente dalle 18 ore del 2009 alle 25 del 2019 ed incentivato in corrispondenza dell'apertura nel 2014 dei nuovi locali bibliotecari all'interno del Palazzo Pellegrini Carmignani. Utenza che ha consentito nel corso dell'ultimo biennio di incentivare la programmazione e realizzazione di diverse attività il cui buon esito ha avviato un ciclo virtuoso di partecipazione.

All'interno della nuova sede il servizio bibliotecario ha risposto al diritto di ogni cittadino di fruire di un servizio di informazione e documentazione efficiente, con le attività connesse e la sua promozione e valorizzazione di un ambiente deputato a luogo di informazione e divulgazione, al servizio dello studio e della ricerca, aperta alle nuove forme di circolazione delle informazioni, intesa come spazio aperto alla collettività e come soggetto sociale integrato nella realtà locale, che opera fattivamente per il progresso della comunità.

I servizi concessi in convenzione dalla biblioteca prevedono la gestione dell'utenza (accoglienza, orientamento, informazione) e del patrimonio informativo, il prestito di libri e altro materiale, la consultazione in sede di materiale informativo, l'aggiornamento cataloghi, il prestito interbibliotecario, informazioni su eventi, attività culturali e di promozione alla lettura, servizio internet. Oltre a ciò è prevista la collaborazione con il sistema bibliotecario della Piana di Lucca e della collaborazione con la Rete Documentaria Lucchese.

"Proseguiamo il percorso virtuoso intrapreso dalla nostra politica culturale - dichiarano il Sindaco Vittorio Fantozzi e l'assessore alla cultura Marzia Bassini - che ha scommesso, vincendo, la sfida intrapresa dalla nuova biblioteca comunale a farsi luogo di crescita culturale e sociale di livello per tutta la comunità montecarlese".