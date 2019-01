Piana



Capannori, asfaltatura delle strade dopo i lavori su fognatura

sabato, 12 gennaio 2019, 10:48

Saranno riasfaltate le viabilità del centro di Capannori che nei mesi scorsi sono state interessate dagli importanti lavori di risanamento della fognatura eseguiti da Acque spa, il gestore idrico del Basso Valdarno e della Piana Lucchese, in collaborazione con il comune grazie ai quali sono stati sostituiti oltre 450 metri di tubazione. Ad essere interessate dai lavori di asfaltatura saranno via Carlo Piaggia nel tratto compreso dall'incrocio con via dei Babbi, fino all'incrocio con la via Romana nei pressi della chiesa, una parte di via dei Babbi e il tratto di via del Popolo che va dall'incrocio con la Via Romana fino al parcheggio 'Don Cesare Stefani'. Davanti al parcheggio, inoltre, per garantire una maggiore sicurezza per i pedoni sarà anche realizzato un passaggio pedonale rialzato grazie al quale sarà ridotta la velocità dei mezzi in transito.

L'intervento di asfaltatura a carico di Acque che sarà realizzato a marzo è stato concordato ieri mattina (venerdì) tra l'amministrazione comunale e Acque spa nel corso di un incontro. L'assessore ai lavori pubblici Pier Angelo Bandoni e Antonio Bertolucci consigliere di Acque Spa hanno anche compiuto un sopralluogo sul posto per mettere a punto nel dettaglio l'intervento da realizzare.

"Abbiamo rispettato l'impegno preso con i cittadini di lavorare affinché le viabilità del centro di Capannori interessate dalle opere di completa sostituzione della condotta fognaria che ha migliorato in modo fondamentale questo servizio nel centro di Capannori fossero riasfaltate quanto prima – spiega l'assessore ai lavori pubblici, Pier Angelo Bandoni -. I lavori di ripristino del manto stradale non potevano essere eseguiti subito dopo la sostituzione delle tubature, perché era necessario attendere i necessari tempi tecnici per l'assestamento dei lavori realizzati e un periodo dell'anno adatto alla realizzazione di questo tipo di opere. Adesso i residenti della frazione centrale del comune oltre ad avere un servizio fognario più efficiente ed adeguato avranno anche strade più sicure e meglio percorribili. Ringrazio Acque per la fattiva collaborazione"

"Con i lavori di asfaltatura andiamo a completare definitivamente l'importante intervento di risanamento fognario nel centro di Capannori che ha migliorato il servizio rendendolo pienamente efficiente e di qualità con benefici per tutti gli utenti che ne usufruiscono – afferma Antonio Bertolucci consigliere di Acque spa -. I residenti di questa zona adesso potranno anche disporre di una viabilità migliore e più sicura".